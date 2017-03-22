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22 марта 2017 г.

Работа мечты: в Башкирии появится еще 7 вакансий по испытанию мягкой мебели

Работа мечты: в Башкирии появится еще 7 вакансий по испытанию мягкой мебели

26-летняя уфимка Анна Черданцева получила должность «испытателя диванов» в крупной мебельной компании. Теперь девушка в прямом смысле сможет зарабатывать деньги, лежа на диване. За «работу мечты», кстати, Анна будет получать 56 000 рублей в месяц. Информацию об этом опубликовали многие региональные СМИ, и активно обсуждают в социальных сетях.

Представитель мебельного холдинга в Уфе Анастасия Кондакова сообщила о том, что работника на такую должность компания взяла впервые. Каждую неделю Анна будет получать чек-лист с заданиями. Ей предстоит испытывать диваны в различных положениях, например, сидя, лежа, приглашать гостей - старшее поколение, детей, узнавать их мнения о качестве и комфорте. Все испытания должны будут подтверждаться фото- и видеосъемкой.

- У нас есть своя собственная технологическая служба, которая занимается испытанием пружинного блока, механизмов трансформации, есть лаборатория, в которой тестируют ткань и кожу, но целиком диван подобным образом раньше не тестировали. Тем не менее, мы понимаем, что необходимо идти в ногу со временем, совершенствоваться, и у нас появилась идея проводить испытания мебели в условиях реальной жизни. Анне предстоит тестировать новые модели еще до их поступления в продажу.

По словам представителя MZ5 group, если данный эксперимент пройдет успешно, то в компании могут появиться еще 7 (по количеству брендов) вакансий «испытателей» мебели.

Екатерина Старостина
Теги: тестирование диванов, испытатель диванов
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