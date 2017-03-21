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21 марта 2017 г.
Состав уфимского "Салавата Юлаева" продолжает редеть
Вчера вечером стало известно, что капитан green machine Игорь Григоренко не будет продлевать истекающий 30 апреля контракт. Об этом сообщает "Чемпионат".
33-летний хоккеист провёл в составе "Салавата" 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард не забил ни одной шайбы и отдал один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».
Ранее proural сообщал, что расположение команды покидает 29-летний голкипер Андрей Гаврилов.
Светлана Куликова
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