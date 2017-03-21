﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,2847
EUR61,6956
GBP71,1648
курс ЦБ РФ на 21 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-8°
Ясно
день +7°,  вечер 0°,  ночь -10°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
21 марта 2017 г.

Состав уфимского "Салавата Юлаева" продолжает редеть

Состав уфимского "Салавата Юлаева" продолжает редеть

Вчера вечером стало известно, что капитан green machine Игорь Григоренко не будет продлевать истекающий 30 апреля контракт. Об этом сообщает "Чемпионат". 

33-летний хоккеист провёл в составе "Салавата" 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард не забил ни одной шайбы и отдал один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».

Ранее proural сообщал, что расположение команды покидает 29-летний голкипер Андрей Гаврилов. 

Светлана Куликова
Теги: Игорь Григоренко. спорт, хоккей, КХЛ, ХК Салават Юлаев, Салават Юлаев
211 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров
21 Март 2017 г.
В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров
Этой весной у школьников из Башкирии будут внеплановые каникулы
21 Март 2017 г.
Этой весной у школьников из Башкирии будут внеплановые каникулы
В Уфе все подъезды к водоемам будут перекопаны и заграждены бетонными блоками
21 Март 2017 г.
В Уфе все подъезды к водоемам будут перекопаны и заграждены бетонными блоками
В Башкирии суд оправдал инспектора ГИБДД обвиняемого в подлоге
21 Март 2017 г.
В Башкирии суд оправдал инспектора ГИБДД обвиняемого в подлоге
Погода в Башкирии: малооблачно, на дорогах гололедица
21 Март 2017 г.
Погода в Башкирии: малооблачно, на дорогах гололедица
Директор уфимского филиала "Газпром газораспределение" покинул свой пост
20 Март 2017 г.
Директор уфимского филиала "Газпром газораспределение" покинул свой пост
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]