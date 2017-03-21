В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров

21 марта 2017 г.

Начало паводка в Уфе прогнозируют во второй декаде апреля, но экстренные службы уже активно готовятся к повышению уровня воды в реках. О противопаводковых мероприятиях рассказал на оперативном совещании глава администрации города Ирек Ялалов.

– Необязательно, что затопит по максимуму, но мы готовимся к уровню рек – 900 см, – заявил мэр.

На борьбу с половодьем будут задействованы более 1800 человек и 106 единиц плавательных средств для перевозки людей и их эвакуации в зонах подтопления.