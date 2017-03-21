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21 марта 2017 г.
В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров
Начало паводка в Уфе прогнозируют во второй декаде апреля, но экстренные службы уже активно готовятся к повышению уровня воды в реках. О противопаводковых мероприятиях рассказал на оперативном совещании глава администрации города Ирек Ялалов.
– Необязательно, что затопит по максимуму, но мы готовимся к уровню рек – 900 см, – заявил мэр.
На борьбу с половодьем будут задействованы более 1800 человек и 106 единиц плавательных средств для перевозки людей и их эвакуации в зонах подтопления.
Екатерина Старостина
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