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21 марта 2017 г.

В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров

В Уфе готовятся к подъему рек на девять метров

Начало паводка в Уфе прогнозируют  во второй декаде апреля, но экстренные службы уже активно готовятся к повышению уровня воды в реках. О противопаводковых мероприятиях рассказал на оперативном совещании глава администрации города Ирек Ялалов.

– Необязательно, что затопит по максимуму, но мы готовимся к уровню рек – 900 см, – заявил мэр.

На борьбу с половодьем будут задействованы более 1800 человек и 106 единиц плавательных средств для перевозки людей и их эвакуации в зонах подтопления.

Екатерина Старостина
Теги: половодье, паводок 2017 Уфа, Ире Ялалов
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