Этой весной у школьников из Башкирии будут внеплановые каникулы

21 марта 2017 г.

Глава уфимской администрации Ирек Ялалов рассказал журналистам, что из-за паводка в некоторых школах города планируется освободить детей от уроков.

- Для нас здоровье детей важнее. Ничего страшного пропустить какие-то уроки. Главное - чтобы с ребятами все было хорошо, - обратился к главам районов уфимский сити-менеджер.

По мнению Ирека Ялалова, проводить обучение можно и дистанционным образом, через интернет.

- Современные условия это позволяют. Прошу ответственных лиц следить за образовательным процессом, - подытожил мэр.

Кроме того журналистам Proural стало известно, что от занятий могут освободить не только школьников столицы Башкирии, но и других городов республики, которые также могут пострадать от паводка.