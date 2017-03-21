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21 марта 2017 г.
Этой весной у школьников из Башкирии будут внеплановые каникулы
Глава уфимской администрации Ирек Ялалов рассказал журналистам, что из-за паводка в некоторых школах города планируется освободить детей от уроков.
- Для нас здоровье детей важнее. Ничего страшного пропустить какие-то уроки. Главное - чтобы с ребятами все было хорошо, - обратился к главам районов уфимский сити-менеджер.
По мнению Ирека Ялалова, проводить обучение можно и дистанционным образом, через интернет.
- Современные условия это позволяют. Прошу ответственных лиц следить за образовательным процессом, - подытожил мэр.
Кроме того журналистам Proural стало известно, что от занятий могут освободить не только школьников столицы Башкирии, но и других городов республики, которые также могут пострадать от паводка.
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