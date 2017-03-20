Директор уфимского филиала "Газпром газораспределение" покинул свой пост

20 марта 2017 г.

Ирек Нигматуллин, возглавлявший уфимский филиал «Газпром газораспределение Уфа» с 2006 года, покинул свой пост. Причиной послужила проверка, инициированная службой собственной безопасности предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на собственные источники в компании.

В ходе проверки стало известно, что в компании действовал приказ, согласно которому руководителям подразделений запрещалось заключать сделки с лицами, находящимися в близком родстве, а также с компаниями, которыми владеют или руководят близкие родственники и члены семьи. Однако Нигматуллин проигнорировав корпоративные стандарты, заключил непрямые контракты на подключение к газовым сетям с компаниями, которые принадлежали его сыну, супруге и знакомому.