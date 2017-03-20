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20 марта 2017 г.
Уфимский рапирист Тимур Сафин стал обладателем золотой медали в CША
В финале Гран-при по фехтованию на рапирах Сафин одолел хозяина соревнований Александра Массиаласа.
Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристы Данэле Гароццо и Джорджо Авола.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин завоевал бронзу в личной рапире и золото в командной. В том же 2016 году Сафин стал двукратным чемпионом Европы.
Среди женщин лучшей стала американка Ли Кифе. Россиянки Марта Мартьянова и Инна Дериглазова завоевали серебро и бронзу соответственно.
Светлана Куликова
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