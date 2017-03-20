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20 марта 2017 г.

Уфимский рапирист Тимур Сафин стал обладателем золотой медали в CША

Уфимский рапирист Тимур Сафин стал обладателем золотой медали в CША

В финале Гран-при по фехтованию на рапирах Сафин одолел хозяина соревнований Александра Массиаласа.

Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристы Данэле Гароццо и Джорджо Авола.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин завоевал бронзу в личной рапире и золото в командной. В том же 2016 году Сафин стал двукратным чемпионом Европы.

Среди женщин лучшей стала американка Ли Кифе. Россиянки Марта Мартьянова и Инна Дериглазова завоевали серебро и бронзу соответственно. 

Светлана Куликова
Теги: рапира, фехтование, Марать Сафин, спорт
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