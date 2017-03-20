Из-за чего жители Башкирии чаще всего ругаются на работе

20 марта 2017 г.

Треть работников в республике ссорятся на рабочем месте реже одного раза в месяц, а 23% вообще не конфликтуют с коллегами. 3% опрошенных утверждают, что у них на работе конфликты возникают ежедневно, сообщает агентство HeadHunter, ссылаясь на данные проведенного социального опроса.

Чаще всего, по данным агентства, конфликты происходят в сфере ЖКХ - 15%, добывающей отрасли – 13% и в гостиничном бизнесе – 12%. Реже ссорятся те, кто работает в финансовом секторе, в сфере «IT, телеком» и работники искусства и культуры.

Причинами разногласий в большинстве ситуаций становятся рабочие вопросы – 77%, а конфликты на бытовой почве возникают лишь в 10% случаев. В числе причин конфликтов еще упоминаются личные отношения, задержка заработной платы, безграмотность коллег.