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20 марта 2017 г.

Уфимец создал 30 микроскульптур, посвященных «Игре престолов»

Уфимец создал 30 микроскульптур, посвященных «Игре престолов»

Уфимский мастер Салават Фидаи посвятил сериалу «Игра престолов» микроскульптуры, которые представит на выставке в Сингапуре.

Художник прославился на весь мир тем, что вырезает на грифеле карандаша микроскопические фигурки популярных персонажей фильмов, комиксов, а также брендов, известных людей, географических объектов. У местного Левши было несколько выставок за рубежом: в Великобритании, Германии, ОАЭ, две — в США. Салават Фидаи рассказал агентству «Башинформ», что предстоящую экспозицию организует HBO для промоушена седьмого сезона сериала «Игры престолов».

- На ней будет представлено 30 скульптур, посвященных сериалу. Из них 16 – эксклюзивные. Они нигде и никогда больше не будут выставляться. Экспозиция пройдет с 22 апреля по 4 июня 2017 года в галерее K+ Curatorial Space, в Сингапуре, – сказал скульптор.

 

Эльвира Азметова Фото ИА "Башинформ"
Теги: Салават Фидаи, микроскульптуры, Игра престолов
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