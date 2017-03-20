Уфимец создал 30 микроскульптур, посвященных «Игре престолов»

20 марта 2017 г.

Уфимский мастер Салават Фидаи посвятил сериалу «Игра престолов» микроскульптуры, которые представит на выставке в Сингапуре.

Художник прославился на весь мир тем, что вырезает на грифеле карандаша микроскопические фигурки популярных персонажей фильмов, комиксов, а также брендов, известных людей, географических объектов. У местного Левши было несколько выставок за рубежом: в Великобритании, Германии, ОАЭ, две — в США. Салават Фидаи рассказал агентству «Башинформ», что предстоящую экспозицию организует HBO для промоушена седьмого сезона сериала «Игры престолов».

- На ней будет представлено 30 скульптур, посвященных сериалу. Из них 16 – эксклюзивные. Они нигде и никогда больше не будут выставляться. Экспозиция пройдет с 22 апреля по 4 июня 2017 года в галерее K+ Curatorial Space, в Сингапуре, – сказал скульптор.