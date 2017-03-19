Где можно заработать больше - в SMM или в нефтянке: интервью с основателями коммуникационного агентства в Уфе

19 марта 2017 г.

Ренат Янбеков и Екатерина Ларионова отрыли в столице республики коммуникационное агентство «NERPA», об успехах которого сейчас известно не только в Уфе, но и за пределами Башкирии. Журналисту proural молодые люди рассказали об идее создания организации, занимающейся продвижением в соцсетях с помощью коммуникационных стратегий, и о популярности брендов, для названий которых используется латиница.

Расскажите о своем образовании, оно как-то повлияло на выбор направления, в котором вы стали работать?

С этим делом у нас интересно получилось — оба «технари». Екатерина по образованию «Инженер по безопасности технологических процессов и производств», а я физик по специальности «Физика Земли и планет».

Оба успешно работали на производстве, Екатерина - в аэронавигации, а я - в нефтянке на Севере. И оба независимо друг от друга решили осознанно прийти в рекламу, уехать из Сибири в места «потеплее». Поначалу была финансовая просадка, зато сейчас на волне подъема рынка чувствуем себя комфортно и ни о чем не жалеем.

Кэт всегда увлекалась «социальной инженерией» — теорией и практикой управления людьми, влияния на массы. Это помогает ей сейчас в настройке таргетированной рекламы и при переговорах. А я в рекламе удовлетворил свои творческие потребности — отвечаю за креатив, яркость и «вот это вот всё».

Вообще, в нашей сфере деятельности важны личностные качества, а не диплом. А технарское прошлое — это хороший личный опыт и прекрасный «бэкграунд». Иногда в сложные периоды работы вспоминаю, как не спал 12 суток на аварийной скважине в Приобье, и стресс как рукой снимает.

Как у вас появилась идея создать коммуникационное агентство? Сколько человек сейчас работает в нем?

Сейчас в агентстве постоянно работает семь человек, включая нас. Когда-то мы начали работать вдвоем и поначалу «держали в секрете» друг от друга своих соисполнителей, затем все перезнакомились и зажили дружной семьей. По-другому в рекламе нельзя.

С заказчиками общаемся только мы двое, мы же берем на себя всю организационную и документарную работу. Это уберегает наших исполнителей от менеджмента и лишнего общения, они занимаются только своим делом.

Тот момент, когда я начну заниматься только юридическими вопросами и продажами, можно будет считать моей кончиной как специалиста. Я этого допустить не могу, поэтому буду работать «руками» как можно дольше.

В 2015-2016 годах рынок диджитал-рекламы сильно изменился, ушла лишняя шелуха, рекламные инструменты стали совершеннее, а вот проблемы общения бренда с потребителями не только осталась, но и значительно усугубилась — внимание пользователей размыто, пользователи пресыщены контентом. Надо подходить к вещанию от имени бренда очень ответственно, продумывать стратегию коммуникаций, внедрять ее. Это и стало нашей работой. Сначала — стратегия, потом — креатив, продажи, трафик. Другая проблема рынка: многие учатся по старым статьям и не понимают, что принципы продвижения изменились. Например, мало кто понимает, что сейчас бренду в социальных сетях надо публиковать меньше материалов, так как количество публикаций не влияет на охват. А вот охват надо увеличивать, причем не за счет подписчиков, а за счет промотирования постов. Всему этому надо учить рынок, и для этого в нем появились мы.

Почему такое название - «NERPA»?

Мы легко придумываем названия для проектов наших клиентов, а вот для себя придумывать тяжеловато. Не придумывалось, и все! Тогда я махнул рукой и написал ВКонтакте своему другу Роману: «Придумай название для моего нового агентства». В ответ пришло одно слово: «Нерпа». Не знаю, откуда он это взял, но мы с Екатериной переглянулись и сказали: «Оно».

Друзья подшучивают, присылают нам фотографии нерп. Ну, и называют нас в тусовке «нерпами», нам нравится.

Еще один вопрос в тему о названии: почему использование латиницы так популярно для названий брендов? Мы же все-таки в России.

Как раз напротив — в России любят англицизмы, а английский язык на уровне «умею читать» — у 90% населения. Главное, чтобы слово было простое и понятное, как nerpa. А еще мы планируем работать с зарубежными клиентами.

Насколько выгодно заниматься тем делом, которое вы выбрали, чем работать в аэронавигационной или нефтяной сфере?

Однозначно не ответить. И там, и там нет сверхприбылей, если ты не на высокой должности, в каждой сфере надо «пробиваться». Екатерина работала на очень ответственной работе, с громадной нагрузкой, но зарплатой была недовольна, по ее словам, в Кемерово «потолок» зарплаты был просто смешной, так что в рекламе ей сразу стало лучше. У меня в нефтянке был высокий оклад, к размеру которого я после увольнения возвращался довольно долго.

Выгоды у нас несколько иного плана: это возможность работать в любой точке Земли, не нужно ездить в офис и стоять в пробках. То же самое касается наших сотрудников. Наши работники из регионов зарабатывают в среднем 40000 в месяц, и это сидя дома за компьютером. Но есть и минусы — надо быть в коммуникации по 12 часов в день, не всем это подходит.

Сколько можно зарабатывать, владея коммуникационным агентством?

У каждого из нас выходит около 100000 в месяц, очень много вкладываем в развитие личных проектов и в развитие бизнеса. Слетать в Уфу, пожить в отеле, заплатить за участие в форуме, заплатить за обед в ресторане — это ведь всё за свой счет. Не говоря об оплате сервисов, программного обеспечения и т.д.

Владелец коммуникационного агентства может зарабатывать миллионы, если в его портфолио регулярное сотрудничество с крупными брендами первого эшелона, либо у него просто очень много средних клиентов.

Планы по развитию простые: выигрывать больше тендеров, получить больше клиентов, довести личные проекты до уровня окупаемости.

Многие стремятся уехать из Башкирии, веря в то, что большие деньги в Москве и других городах, но никак не здесь. Что вы думаете об этом?

Многие из уехавших оказались правы, потому что ехали на конкретные должности, на которых им предложили зарплату выше, чем в Уфе. Все, кто уезжает на конкретную работу, в особенности, если их туда пригласили — довольны и остаются в столице надолго. А вот те, кто уехали просто так, потому что «там лучше» — как правило, болтаются год-два на непонятных работах и возвращаются.

У меня никогда не было мысли «свалить». Просто наступил новый этап жизни, знакомство и сотрудничество с Екатериной, переезд в Подмосковье и участие в московских мероприятиях. Все произошло в нужный момент, когда я сделал себе имя как специалист.

Что касается специфики нашего бизнеса — мы работаем по всей России. Когда я жил в Уфе, все мои клиенты были «федералами» из Москвы и Петербурга. Рынка коммуникационных услуг и продвижения в соцсетях в Уфе тогда толком не было. Первые уфимские клиенты появились сразу после отъезда. Сейчас я приезжаю в Уфу и работаю с ней осмысленно, сотрудничаю не только с коммерческими брендами, но и занимаюсь общественной деятельностью: помогаю молодым коллегам найти себя в этой работе и делать ее хорошо, помогаю продвигать бренд Республики Башкортостан. Сейчас наша республика готовится к доработке и реализации «Стратегии развития Башкортостана 2030», услуги грамотного коммуникационного продвижения ей жизненно необходимы. Если республика вновь привлечет к работе пару пиарщиков и не сделает грамотных целевых охватов в социальных сетях, работа по позиционированию пройдет насмарку. Пиарщики хорошо работают со СМИ, но упускают из виду соцсети (им, конечно, кажется, что не упускают, но это только кажется).