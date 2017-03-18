Готовясь к паводку, жители Башкирии массово скупают сапоги

18 марта 2017 г.

К половодью в Башкирии готовятся не только спасатели, но и сами граждане. Жители Уфы и других городов начали в массовом порядке скупать надувные лодки и резиновые сапоги. Журналист proural проверил, так ли это на самом деле и узнал, будут ли производители резинотехнических изделий поднимать цены.

Преодолеть предстоящий паводок поможет системный комплекс подготовительных мероприятий. Сейчас спасатели обследуют акватории рек, проверяют дамбы и другие гидротехнические сооружения. Проводится берегоукрепление, расчистка русел и рек, подмостовых пространств. Разработан план эвакуации людей из зоны затопления в период весеннего половодья. В скором времени специалисты начнут взрывать лед. Это позволит избежать подтопления жилого сектора.

Резиновые сапоги тренд этой весны

А люди тем временем скупают резиновые изделия. В магазинах по продаже рыбацкого инвентаря в лидерах продаж далеко не лодки, а болотники и сапоги забродные. Их цены варьируются от 900 до 12 тысяч рублей.



- Объем продаж лодок не увеличился. Зато люди буквально сметают сапоги разных калибров и моделей. Каждый день покупают по паре болотников и забродных сапог, а цены на них не дешевые, - рассказал продавец магазина «Рыбак». - Среди заказчиков жители Цыганской поляны и Нижегородки. В период половодья цены повышаться не будут. Отмечу, что сапоги начали покупать заблаговременно.

Подобную точку зрения журналисту высказали в магазине «Рыбалкино», здесь делают лодки под заказ.

- В основном берут все для рыбалки, но и о половодье начали думать. Большим спросом пользуются болотники и забродные сапоги. Лодки то удовольствие не из дешёвых, - рассказала консультант магазина.

Цены разнятся:

Рыбацкие сапоги (болотники) от 1 тыс. до 7 тысяч рублей

Полукомбинезон забродный из неопрена - от 5 до 12 тысяч рублей

Полукомбинезон забродный из мембраны – от 7 до 11 тысяч рублей.



Лодки не популярны

И правда, лодки то оказались на вес золота. Самый дешевый экземпляр можно приобрести за 2-3 тысячи, а любители пошиковать могут отдать за лодку и миллион.

Продажи моторных лодок участились лишь в «Первом лодочном рф». По сравнению с прошлым годом рост составил 20-30%.

«АЭРОМАГ» зафиксировал небольшой рост цен на некоторые модели лодок. Однако это не связано с половодьем.

- Лодки стали закупать заранее в декабре, январе. Правда, к половодью готовятся лишь считанные единицы. В основном лодки берут для отдыха и рыбалки, - пояснили в магазине.

В «Уфимской лодочной мануфактуре сообщили, что объемы продаж лодок возросли за счет оптовиков. Ажиотажа не приобретение этого вида транспорта не зафиксировано.

Не удалось выявить и точное соотношение продаж моторных и гребных лодок. Предпочтение отдают как первому, так и второму варианту.

А вот в компании «Мастер лодок» рассказали, что продажи лодок возросли, нагрузка увеличилась.

- При производстве наших лодок используется заграничный материал. Цены зависят от курса доллара. Даже если спрос увеличится, то цены будем держать. Эта статистика не только по Уфе, а по всей России.

Лодки «Уфимской фабрики надувных лодок» пользуются спросом в Благовещенске и Омске.

На мой вопрос будет ли повышение цен на лодки в связи с ажиотажем, менеджеры магазинов ответили отрицательно.