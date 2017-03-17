Руководителей дошкольных образовательных организаций Башкирии приглашают на Тайминг в Уфе

17 марта 2017 г.

30 и 31 марта 2017 года федеральный журнал для родителей и педагогов «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» и «Башкирский институт социальных технологий» проведут в Уфе I Тайминг для руководителей дошкольных образовательных организаций «Педагогическое, финансово-экономическое и юридическое сопровождение деятельности дошкольной организации».

В программе Тайминга запланированы лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры, консультации и «круглый стол». Все мероприятия для заведующих и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций будут проводить аттестованные эксперты в области дошкольного и профессионального образования, специалисты-эксперты Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, юристы, а также преподаватели профильных вузов. В заседании Круглого стола участвуют депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С более подробной информацией, положением о конкурсе и формой заявки для участия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.