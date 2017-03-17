﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,9344
EUR62,3722
GBP71,5722
курс ЦБ РФ на 18 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер -6°,  ночь -8°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
17 марта 2017 г.

Руководителей дошкольных образовательных организаций Башкирии приглашают на Тайминг в Уфе

Руководителей дошкольных образовательных организаций Башкирии приглашают на Тайминг в Уфе

30 и 31 марта 2017 года федеральный журнал для родителей и педагогов «ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» и «Башкирский институт социальных технологий» проведут в Уфе I Тайминг для руководителей дошкольных образовательных организаций «Педагогическое, финансово-экономическое и юридическое сопровождение деятельности дошкольной организации».

В программе Тайминга запланированы лекции, мастер-классы, тренинги, деловые игры, консультации и «круглый стол». Все мероприятия для заведующих и старших воспитателей дошкольных образовательных организаций будут проводить аттестованные эксперты в области дошкольного и профессионального образования, специалисты-эксперты Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, юристы, а также преподаватели профильных вузов. В заседании Круглого стола участвуют депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

С более подробной информацией, положением о конкурсе и формой заявки для участия можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Екатерина Старостина
Теги: тайминг для руководителей детских садов, круглый стол, семинары для педагогов
85 Оценить новость:  0  0
Отправить
Модель Наталья Водянова построит в Башкирии игровые площадки
17 Март 2017 г.
Модель Наталья Водянова построит в Башкирии игровые площадки
Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка
17 Март 2017 г.
Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка
17 Март 2017 г.
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
17 Март 2017 г.
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
17 Март 2017 г.
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
17 Март 2017 г.
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]