﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,9344
EUR62,3722
GBP71,5722
курс ЦБ РФ на 18 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер -6°,  ночь -8°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
17 марта 2017 г.

Модель Наталья Водянова построит в Башкирии игровые площадки

Модель Наталья Водянова построит в Башкирии игровые площадки

Они разместятся в Сибае и Кумертау.

В первом случае речь идет о создании игрового парка, в котором будут спортивные комплексы и тренажеры, роллердром, песочницы. 

Фонд «Обнаженные сердца» создан в 2004 году. Первая игровая площадка появилась в родном городе Натальи Водяновой, в Нижнем Новгороде. Фонд Натальи Водяновой  построил 177 игровых парков и площадок.  Игровые зоны Водяновой есть в Учалах и Нефтекамске. 

Светлана Куликова
Теги: дети, Башкирия, Наталья Водянова
74 Оценить новость:  0  0
Отправить
Руководителей дошкольных образовательных организаций Башкирии приглашают на Тайминг в Уфе
17 Март 2017 г.
Руководителей дошкольных образовательных организаций Башкирии приглашают на Тайминг в Уфе
Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка
17 Март 2017 г.
Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка
17 Март 2017 г.
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
17 Март 2017 г.
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
17 Март 2017 г.
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
17 Март 2017 г.
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]