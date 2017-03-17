Модель Наталья Водянова построит в Башкирии игровые площадки

17 марта 2017 г.

Они разместятся в Сибае и Кумертау.

В первом случае речь идет о создании игрового парка, в котором будут спортивные комплексы и тренажеры, роллердром, песочницы.

Фонд «Обнаженные сердца» создан в 2004 году. Первая игровая площадка появилась в родном городе Натальи Водяновой, в Нижнем Новгороде. Фонд Натальи Водяновой построил 177 игровых парков и площадок. Игровые зоны Водяновой есть в Учалах и Нефтекамске.