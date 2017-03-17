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17 марта 2017 г.

Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка

Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка

В составе Олимпийской сборной России по хоккею, которая сейчас находится в Пхенчхане, произошла замена.

В расположение команды прибыл уфимский "Салават Юлаев" Михаил Воробьев. Он заменил нападающего новосибирской "Сибири" Максима Шалунова, который получил травму. 

Товарищеские встречи состоятся 18 и 19 марта в хоккейном центре в Канныне, который примет турнир Олимпийских игр-2018. Соперником нашей команды выступает национальная сборная Корея.

Капитаном олимпийской сборной назначен  игрок "Сибири" Степан Санников.

Светлана Куликова
Теги: спорт, ХК Салават Юлаев, ХК Сибирь, Салават Юлаев, хоккей
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