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17 марта 2017 г.
Сборная России по хоккею на играх в Корее: хоккеист "Салавата Юлаева" заменил сибиряка
В составе Олимпийской сборной России по хоккею, которая сейчас находится в Пхенчхане, произошла замена.
В расположение команды прибыл уфимский "Салават Юлаев" Михаил Воробьев. Он заменил нападающего новосибирской "Сибири" Максима Шалунова, который получил травму.
Товарищеские встречи состоятся 18 и 19 марта в хоккейном центре в Канныне, который примет турнир Олимпийских игр-2018. Соперником нашей команды выступает национальная сборная Корея.
Капитаном олимпийской сборной назначен игрок "Сибири" Степан Санников.
Светлана Куликова
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