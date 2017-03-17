﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,2437
EUR62,4897
GBP71,4650
курс ЦБ РФ на 17 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер -3°,  ночь -8°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
17 марта 2017 г.

24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

Консультирование граждан по юридическим вопросам осуществляется в следующих Центрах бесплатной правовой помощи в г.Уфа:

 1. г. Уфа, ул. Достоевского, д. 73, с 14-00 до 18-00

2. г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 33, корп. 1, офис 1, с 09-00 до 18-00

3. г. Уфа, пр. Октября, д. 9 (Библиотека №4), с 09-00 до 18-00

4. г. Уфа, ул. Ахметова, д.316 (Библиотека №14), с 09-00 до 18-00

5. г. Уфа, ул. Калинина, д.11 (Юношеский филиал ЦСМБ), с 12-00 до 17-00

6. г. Уфа, ул. Кольцевая, д.104 (Библиотека №31), с 09-00 до 18-00

7. г. Уфа, ул. Ухтомского, д.12 (Библиотека №13), с 09-00 до 18-00

 В городах и районах Республики Башкортостан

1. г. Белорецк, ул. Ленина, д. 69, с 9-00 до 13-00

2. г. Благовещенск, ул.Седова, д.96 (малый зал), с 10-00 до 13-00

3. г. Белебей, ул.Красная, д. 116, с 09-00 до 18-00

4. г. Дюртюли, ул. Социалистическая, д. 30, с 09-00 до 18-00

5. г. Давлеканово, ул. Садовая, д.21 «А», с 09-00 до 18-00

6. г. Мелеуз, Площадь ЗСМ, д. 16, с 14-00 до 18-00

7. г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 47 и д. 37, с 9-00 до 18-00

8. г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21, с 10-00 до 17-00

10. г. Салават, ул. Ленина, д. 2, к. 33, с 15-00 до 17-00

11. г. Сибай, ул. З.Валиди, д. 50, с 09-00 до 18-00

12. г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 78, с 10-00 до 13-00

13. г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, д. 118, с 09-00 до 13-00

14. г. Учалы, ул. Строительная, д. 6, каб. 107, с 9-00 до 13-00

15. р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 50, с 9-00 до 16-00

16. п. Иглино, ул. Ленина, д. 141, с 09-00 до 18-00

17. с. Аскино, ул. Советская, д. 21, с 09-00 до 17-00

18. с. Буздяк, Кр. Площадь, д. 15, с 09-00 до 18-00

19. с. Бакалы, ул. Звягина, д. 115, корп. 1, с 9-00 до 17-00

20. с.Бураево, ул.Ленина, д.72, с 09-00 до 13-00

21. с. Кармаскалы, Переулок Речной, д. 7, с 09-00 до 18-00

22. с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 59, с 09-00 до 16-00

23. с. Красная Горка, ул. Советская, д. 58, с 09-00 до 18-00

24. с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2, с 9-00 до 13-00

25. с. Караидель, ул. Ленина, д. 24, с 9-00 до 13-00

26. с. Мишкино, ул. Кооперативная, д. 2, с 9-00 до 18-00

27. с. Мраково, ул.Ленина, д.15, с 09-00 до 18-00

28. с. Раевский, ул.Ленина, д.113, с 09-00 до 18-00

29. с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 55 (малый зал), с 10-00 до 13-00

30. с.Шаран, ул.Пролетарская, д.1, с 09-00 до 18-00

31. с. Языково, ул. Ленина, д. 37, с 09-00 до 13-00

 

Прием граждан проведут адвокаты, сотрудники прокуратуры, Управления службы судебных приставов РБ, практикующие юристы. 

 В этот день будет работать "Горячая линия", организованная Управлением Росреестра по РБ. Свои вопросы вы сможете задать по многоканальному номеру телефона +7 (347) 224-36-43.

 Кроме того, в городах и районах Республики бесплатное консультирование будут вести на своих рабочих местах нотариусы по следующим адресам:

г. Уфа
Ахметзянова Рания Фаритовна
г.Уфа, ул.Ленина,51, оф. 25
(347) 273-59-14
Ахметзянова Гузэль Масхутовна
г.Уфа,ул. Достоевского, д. 83
(347) 272-03-93
Глухова Ирина Андреевна
г. Уфа,ул.Ленина,д.65
(347) 272-16-34
Дубинина Ирина Николаевна
г.Уфа,ул.И.Якутова,3/5
(347) 272-63-12
Кашапова Олеся Борисовна
г.Уфа, ул.Ленина, д. 33/1
(347) 276-35-53
Рудман Ольга Яковлевна
г.Уфа,ул.50 лет Октября,д.11
(347) 272-69-10
Уткина Лариса Константиновна
г.Уфа,ул.И.Якутова,д.З/5
(347) 273-32-59
Хилаева Эльмира Абдуллаевна
г.Уфа,ул. бульвар Ибрагимова, д. 44
(347) 276-67-20
Шайгарданова Раиса Наиловна
г.Уфа.ул.Цюрупы,106
(347) 272-12-82
Шамсуллина Суфия Яшаровна
г.Уфа, ул.Ивана Якутова,3/5
8-901-440-22-94
Явгильдина Лилия Мустамировна
г.Уфа.ул.Революционная,60
(347) 273-41-01
Ямалова Светлана Фаильевна
г.Уфа, бульвар Ибрагимова,44
(347) 276-58-25
Ефремова Лариса Михайловна
г.Уфа, ул. Таллинская, д. 23
8927 3434403
Супрун Константин Алексеевич
г.Уфа,ул. Левитана,8
(347) 281-38-29
Фаткуллина Дина Римовна
г.Уфа, ул. Дагестанская, 33, оф. 1
(347) 227-61-20
Дубровина Фания Хузятовна
450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 50, оф. 1
264-71-89
Лагойда Светлана Викторовна
450068, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 51
266-95-76
Михайлова Мария Владимировна
450061, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 59
260-86-90
Насретдинова Земфира Борисовна
450038, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 81, кв. 4
8927-236-96-34
Нуруллина Нурия Казимировна
450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 35
260-32-15
Сарычева Ирина Анатольевна
450038, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 16,офис 2
260-65-31,286-53-30
Селезнева Елена  Альбертовна
450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 51
8-962-54-70-412, 8-917-417-31-70
Фаршатова Гульзихан Рахимовна
450112, г. Уфа, Шкаповский переулок, д. 5
242-84-48
Шайхова Людмила Николаевна
450038, г. Уфа, ул. Свободы, д. 24, каб.11
260-04-78
Шакирова Гульнур Фаритовна
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 3
274-31-49, 264-84-56
 

Республика Башкортостан:

 г. Благовещенск

Бакирова Ирина Фагамиевна
453431, г.Благовещенск, ул.Седова, д.111/3, оф.16
34766 3-16-16
Костылева Наталья Викторовна
452220,г. Благовещенск, ул. Седова, д. 112/2
34766 3-10-97
с. Бакалы
Набиева Зухра Тагировна
452650, с. Бакалы, ул. Красноармейская, Д. 14
34742 3-28-00
г. Белорецк
Важина Елена Вячеславовна
453500,г.Белорецк,ул.Кр упской,д.53
34792 5-85-54
Иняков Сергей Владимирович
453500, г.Белорецк, ул. Крупской, д.53
34792 5-71-72
Куликова Татьяна Александровна
453500, г. Белорецк, ул. К.Маркса, д. 69, оф. 16
34792 3-26-69, 8-961-038- 55-51
Старикова Валентина Сергеевна
453500,г. Белорецк,ул.Кр упской,д.53
34792 5-85-64
Юрочкина Виктория Юрьевна
453500, г. Белорецк, ул. Крупская, д. 53
34792 5-98-98
Яковлева Елена Евгеньевна
453500, г. Белорецк, ул. Точисского, 22а, к.17
34792 4-24-43
с.Красноусольский
Иванова Наталья Михайловна
с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, д. 15
8-963-134-3075
г. Октябрьский
Ильдарханова Регина Инзеровна
г. Октябрьский, пр.Ленина, д.39
34767 5-54-94
Киселева Светлана Петровна
г. Октябрьский,Садовое кольцо,д.59
34767 3-56-96
Коробова Евгения Александровна
г. Октябрьский, ул. Губкина, д.22
34767 5-22-12
Матвеенко Лия Амировна
г.Октябрьский, ул.Девонская, д.29, к.5
8-917-418-64-08
Мишина Алия Рафаиловна
г.Октябрьский,ул. Свердлова, д.3
8-927-33-46-640
Синдикооа Рамзия Фаридовна
г. Октябрьский, ул.Губкина, д.29, офис 3
8-927-323-19-04
г. Салават
Давыдова Рамиля Геннадьевна
г.Салават.бульвар С.Юлаева,д.16
34763 3-47-67
Исаева Татьяна Николаевна
г. Салават, ул. Калинина, д. 59
34763 3-00-50
Даутова Лилия Минигалиевна
г. Салават, ул. Ленина, д. 3
89173885090
Мухаметдинов Игорь Тахирович
г.Салават, пр-т Нефтяников,д.27
34763 6-05-23
Чулина Евгения Анатольевна
г.Салават,ул. Калинина, д.67
34763 2-26-29
г. Стерлитамак
Бусалаева Наталья Алексеевна
г.Стерлитамак, Пр. Октября, д.  77, кв. 39.
3473 26-99-01
Галлямова Галина Степановна
г. Стерлитамак, ул. Кочетова, А- 24д
3473 28-00-53
Журавлева Ульяна Владимировна
г.Стерлитамак,ул.Л.Толстого, д.3
3473 22-65-08
Кожаева Ольга Николаевна
г.Стерлитамак,пр-т Октября, д.12
3473 22-05-49
Нигматуллина София Мусиновна
г. Стерлитамак, пр. Октября, Д. 41
3473 24-00-85
Сатыева Эльвира Иршатовна
г.  Стерлитамак, ул. Мира, д.55,  офис 120
8-917-34-78-567
Сафиева Динара  Глимхановна
г.Стерлитамак, ул. Советская, д.104
3473 41-13-54; 28-28-34
Таипова Лилия Рашитовна
г.Стерлитамак, ул.Мира, д.18, офис N° 2-6
8-917-7959957
Фаткуллина Регина Рифовна
г. Стерлитамак, ул.Артема, Д.70
(986) 7020477
Хомутова Арина Александровна
РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 2
3473 43-44-27
Цепляева Ольга Николаевна
г.Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.106
3473 24-83-56
Ямщикова Неля Владимировна
г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, д.71
3473 25-88-12
г. Учалы
Альхамова Бибинур Минигариевна
453700,г.Учалы,ул.Ленина, д.11,пом.14
34791 6-07-67
Зайкина Светлана Борисовна
453730,г.Учалы, ул.Муртазина,д.11,ком.8
34791 6-26-81
Камбулатова Зульфия Мавлетдиновна
453700,г.Учалы,ул. Строительная, д. 6, к.117
34791 6-05-85
Тажитдинова Гельгине Яхьевна
453730,г.Учалы, ул.Ленина, д.19,к.1
34791 6-10-91
Мишкинский район, с. Мишкино
Халилова Ирина Лутфулловна
с. Мишкино,ул.Ленина,д. 108
34749 2-21-08
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы
Аминев Ришат Равильевич
с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10, к. 10
34765 2-26-38
Габитова Ира Мухтаровна
с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.40, к.4
34765 2-11-19
р.п.Чишмы
Абульнагимова Минигуль

Газизовна
р.п.Чишмы,пр. Дружбы, д. 16
34797 2-17-37
Байбурина Райфа Рашитовна
р.п.Чишмы, ул. Кирова, д. 48а
34797 2-34-88
п. Иглино
Арапова Надежда Михайловна
с.Иглино.ул. Ленина, д.87
34795 2-21-17, 2-25-75
Зайцев Матвей Валентинович
с. Иглино, ул. Ленина, Д.29
8(917)7724702
Кугарчинский р-н, с. Мраково
Сулейманов Рауф Исхакович
Кугарчинский р-н, с.Мраково, ул.З.Биишевой, д.82
34789 2-24-64
с. Чекмагуш
Юсупова Зиля Фанилевна
с.Чекмагуш, ул.Мира, д.15, офис 5
34796 3-20-37
с. Буздяк
Петинова Венера Ривкатовна
452710, с.Буздяк, ул.Ленина, д.28
34773 3-08-58
 

Справки по телефону: 273-68-77 

 

Теги: день юридической помощи, бесплатная юридическая помощь
94 Оценить новость:  0  0
Отправить
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
17 Март 2017 г.
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
17 Март 2017 г.
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
Уфимцы просят вернуть льготы в детских садах
17 Март 2017 г.
Уфимцы просят вернуть льготы в детских садах
В Башкирии больные дети не получали бесплатные лекарства
17 Март 2017 г.
В Башкирии больные дети не получали бесплатные лекарства
«Яндекс» выяснил, что чаще всего снится жителям Башкирии
17 Март 2017 г.
«Яндекс» выяснил, что чаще всего снится жителям Башкирии
Мэрия заплатила 56 миллионов за частный дом в Уфе: вся история «золотого» здания
17 Март 2017 г.
Мэрия заплатила 56 миллионов за частный дом в Уфе: вся история «золотого» здания
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]