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Нужны ли России частные тюрьмы?
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Консультирование граждан по юридическим вопросам осуществляется в следующих Центрах бесплатной правовой помощи в г.Уфа:
1. г. Уфа, ул. Достоевского, д. 73, с 14-00 до 18-00
2. г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 33, корп. 1, офис 1, с 09-00 до 18-00
3. г. Уфа, пр. Октября, д. 9 (Библиотека №4), с 09-00 до 18-00
4. г. Уфа, ул. Ахметова, д.316 (Библиотека №14), с 09-00 до 18-00
5. г. Уфа, ул. Калинина, д.11 (Юношеский филиал ЦСМБ), с 12-00 до 17-00
6. г. Уфа, ул. Кольцевая, д.104 (Библиотека №31), с 09-00 до 18-00
7. г. Уфа, ул. Ухтомского, д.12 (Библиотека №13), с 09-00 до 18-00
В городах и районах Республики Башкортостан
1. г. Белорецк, ул. Ленина, д. 69, с 9-00 до 13-00
2. г. Благовещенск, ул.Седова, д.96 (малый зал), с 10-00 до 13-00
3. г. Белебей, ул.Красная, д. 116, с 09-00 до 18-00
4. г. Дюртюли, ул. Социалистическая, д. 30, с 09-00 до 18-00
5. г. Давлеканово, ул. Садовая, д.21 «А», с 09-00 до 18-00
6. г. Мелеуз, Площадь ЗСМ, д. 16, с 14-00 до 18-00
7. г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 47 и д. 37, с 9-00 до 18-00
8. г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21, с 10-00 до 17-00
10. г. Салават, ул. Ленина, д. 2, к. 33, с 15-00 до 17-00
11. г. Сибай, ул. З.Валиди, д. 50, с 09-00 до 18-00
12. г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 78, с 10-00 до 13-00
13. г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, д. 118, с 09-00 до 13-00
14. г. Учалы, ул. Строительная, д. 6, каб. 107, с 9-00 до 13-00
15. р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 50, с 9-00 до 16-00
16. п. Иглино, ул. Ленина, д. 141, с 09-00 до 18-00
17. с. Аскино, ул. Советская, д. 21, с 09-00 до 17-00
18. с. Буздяк, Кр. Площадь, д. 15, с 09-00 до 18-00
19. с. Бакалы, ул. Звягина, д. 115, корп. 1, с 9-00 до 17-00
20. с.Бураево, ул.Ленина, д.72, с 09-00 до 13-00
21. с. Кармаскалы, Переулок Речной, д. 7, с 09-00 до 18-00
22. с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 59, с 09-00 до 16-00
23. с. Красная Горка, ул. Советская, д. 58, с 09-00 до 18-00
24. с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2, с 9-00 до 13-00
25. с. Караидель, ул. Ленина, д. 24, с 9-00 до 13-00
26. с. Мишкино, ул. Кооперативная, д. 2, с 9-00 до 18-00
27. с. Мраково, ул.Ленина, д.15, с 09-00 до 18-00
28. с. Раевский, ул.Ленина, д.113, с 09-00 до 18-00
29. с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 55 (малый зал), с 10-00 до 13-00
30. с.Шаран, ул.Пролетарская, д.1, с 09-00 до 18-00
31. с. Языково, ул. Ленина, д. 37, с 09-00 до 13-00
Прием граждан проведут адвокаты, сотрудники прокуратуры, Управления службы судебных приставов РБ, практикующие юристы.
В этот день будет работать "Горячая линия", организованная Управлением Росреестра по РБ. Свои вопросы вы сможете задать по многоканальному номеру телефона +7 (347) 224-36-43.
Кроме того, в городах и районах Республики бесплатное консультирование будут вести на своих рабочих местах нотариусы по следующим адресам:
г. Уфа
Ахметзянова Рания Фаритовна
г.Уфа, ул.Ленина,51, оф. 25
(347) 273-59-14
Ахметзянова Гузэль Масхутовна
г.Уфа,ул. Достоевского, д. 83
(347) 272-03-93
Глухова Ирина Андреевна
г. Уфа,ул.Ленина,д.65
(347) 272-16-34
Дубинина Ирина Николаевна
г.Уфа,ул.И.Якутова,3/5
(347) 272-63-12
Кашапова Олеся Борисовна
г.Уфа, ул.Ленина, д. 33/1
(347) 276-35-53
Рудман Ольга Яковлевна
г.Уфа,ул.50 лет Октября,д.11
(347) 272-69-10
Уткина Лариса Константиновна
г.Уфа,ул.И.Якутова,д.З/5
(347) 273-32-59
Хилаева Эльмира Абдуллаевна
г.Уфа,ул. бульвар Ибрагимова, д. 44
(347) 276-67-20
Шайгарданова Раиса Наиловна
г.Уфа.ул.Цюрупы,106
(347) 272-12-82
Шамсуллина Суфия Яшаровна
г.Уфа, ул.Ивана Якутова,3/5
8-901-440-22-94
Явгильдина Лилия Мустамировна
г.Уфа.ул.Революционная,60
(347) 273-41-01
Ямалова Светлана Фаильевна
г.Уфа, бульвар Ибрагимова,44
(347) 276-58-25
Ефремова Лариса Михайловна
г.Уфа, ул. Таллинская, д. 23
8927 3434403
Супрун Константин Алексеевич
г.Уфа,ул. Левитана,8
(347) 281-38-29
Фаткуллина Дина Римовна
г.Уфа, ул. Дагестанская, 33, оф. 1
(347) 227-61-20
Дубровина Фания Хузятовна
450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 50, оф. 1
264-71-89
Лагойда Светлана Викторовна
450068, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 51
266-95-76
Михайлова Мария Владимировна
450061, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 59
260-86-90
Насретдинова Земфира Борисовна
450038, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 81, кв. 4
8927-236-96-34
Нуруллина Нурия Казимировна
450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 35
260-32-15
Сарычева Ирина Анатольевна
450038, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 16,офис 2
260-65-31,286-53-30
Селезнева Елена Альбертовна
450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 51
8-962-54-70-412, 8-917-417-31-70
Фаршатова Гульзихан Рахимовна
450112, г. Уфа, Шкаповский переулок, д. 5
242-84-48
Шайхова Людмила Николаевна
450038, г. Уфа, ул. Свободы, д. 24, каб.11
260-04-78
Шакирова Гульнур Фаритовна
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 3
274-31-49, 264-84-56
Республика Башкортостан:
г. Благовещенск
Бакирова Ирина Фагамиевна
453431, г.Благовещенск, ул.Седова, д.111/3, оф.16
34766 3-16-16
Костылева Наталья Викторовна
452220,г. Благовещенск, ул. Седова, д. 112/2
34766 3-10-97
с. Бакалы
Набиева Зухра Тагировна
452650, с. Бакалы, ул. Красноармейская, Д. 14
34742 3-28-00
г. Белорецк
Важина Елена Вячеславовна
453500,г.Белорецк,ул.Кр упской,д.53
34792 5-85-54
Иняков Сергей Владимирович
453500, г.Белорецк, ул. Крупской, д.53
34792 5-71-72
Куликова Татьяна Александровна
453500, г. Белорецк, ул. К.Маркса, д. 69, оф. 16
34792 3-26-69, 8-961-038- 55-51
Старикова Валентина Сергеевна
453500,г. Белорецк,ул.Кр упской,д.53
34792 5-85-64
Юрочкина Виктория Юрьевна
453500, г. Белорецк, ул. Крупская, д. 53
34792 5-98-98
Яковлева Елена Евгеньевна
453500, г. Белорецк, ул. Точисского, 22а, к.17
34792 4-24-43
с.Красноусольский
Иванова Наталья Михайловна
с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, д. 15
8-963-134-3075
г. Октябрьский
Ильдарханова Регина Инзеровна
г. Октябрьский, пр.Ленина, д.39
34767 5-54-94
Киселева Светлана Петровна
г. Октябрьский,Садовое кольцо,д.59
34767 3-56-96
Коробова Евгения Александровна
г. Октябрьский, ул. Губкина, д.22
34767 5-22-12
Матвеенко Лия Амировна
г.Октябрьский, ул.Девонская, д.29, к.5
8-917-418-64-08
Мишина Алия Рафаиловна
г.Октябрьский,ул. Свердлова, д.3
8-927-33-46-640
Синдикооа Рамзия Фаридовна
г. Октябрьский, ул.Губкина, д.29, офис 3
8-927-323-19-04
г. Салават
Давыдова Рамиля Геннадьевна
г.Салават.бульвар С.Юлаева,д.16
34763 3-47-67
Исаева Татьяна Николаевна
г. Салават, ул. Калинина, д. 59
34763 3-00-50
Даутова Лилия Минигалиевна
г. Салават, ул. Ленина, д. 3
89173885090
Мухаметдинов Игорь Тахирович
г.Салават, пр-т Нефтяников,д.27
34763 6-05-23
Чулина Евгения Анатольевна
г.Салават,ул. Калинина, д.67
34763 2-26-29
г. Стерлитамак
Бусалаева Наталья Алексеевна
г.Стерлитамак, Пр. Октября, д. 77, кв. 39.
3473 26-99-01
Галлямова Галина Степановна
г. Стерлитамак, ул. Кочетова, А- 24д
3473 28-00-53
Журавлева Ульяна Владимировна
г.Стерлитамак,ул.Л.Толстого, д.3
3473 22-65-08
Кожаева Ольга Николаевна
г.Стерлитамак,пр-т Октября, д.12
3473 22-05-49
Нигматуллина София Мусиновна
г. Стерлитамак, пр. Октября, Д. 41
3473 24-00-85
Сатыева Эльвира Иршатовна
г. Стерлитамак, ул. Мира, д.55, офис 120
8-917-34-78-567
Сафиева Динара Глимхановна
г.Стерлитамак, ул. Советская, д.104
3473 41-13-54; 28-28-34
Таипова Лилия Рашитовна
г.Стерлитамак, ул.Мира, д.18, офис N° 2-6
8-917-7959957
Фаткуллина Регина Рифовна
г. Стерлитамак, ул.Артема, Д.70
(986) 7020477
Хомутова Арина Александровна
РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 2
3473 43-44-27
Цепляева Ольга Николаевна
г.Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.106
3473 24-83-56
Ямщикова Неля Владимировна
г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, д.71
3473 25-88-12
г. Учалы
Альхамова Бибинур Минигариевна
453700,г.Учалы,ул.Ленина, д.11,пом.14
34791 6-07-67
Зайкина Светлана Борисовна
453730,г.Учалы, ул.Муртазина,д.11,ком.8
34791 6-26-81
Камбулатова Зульфия Мавлетдиновна
453700,г.Учалы,ул. Строительная, д. 6, к.117
34791 6-05-85
Тажитдинова Гельгине Яхьевна
453730,г.Учалы, ул.Ленина, д.19,к.1
34791 6-10-91
Мишкинский район, с. Мишкино
Халилова Ирина Лутфулловна
с. Мишкино,ул.Ленина,д. 108
34749 2-21-08
Кармаскалинский район, с. Кармаскалы
Аминев Ришат Равильевич
с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10, к. 10
34765 2-26-38
Габитова Ира Мухтаровна
с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.40, к.4
34765 2-11-19
р.п.Чишмы
Абульнагимова Минигуль
Газизовна
р.п.Чишмы,пр. Дружбы, д. 16
34797 2-17-37
Байбурина Райфа Рашитовна
р.п.Чишмы, ул. Кирова, д. 48а
34797 2-34-88
п. Иглино
Арапова Надежда Михайловна
с.Иглино.ул. Ленина, д.87
34795 2-21-17, 2-25-75
Зайцев Матвей Валентинович
с. Иглино, ул. Ленина, Д.29
8(917)7724702
Кугарчинский р-н, с. Мраково
Сулейманов Рауф Исхакович
Кугарчинский р-н, с.Мраково, ул.З.Биишевой, д.82
34789 2-24-64
с. Чекмагуш
Юсупова Зиля Фанилевна
с.Чекмагуш, ул.Мира, д.15, офис 5
34796 3-20-37
с. Буздяк
Петинова Венера Ривкатовна
452710, с.Буздяк, ул.Ленина, д.28
34773 3-08-58
Справки по телефону: 273-68-77
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.