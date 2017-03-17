24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи

17 марта 2017 г.

Консультирование граждан по юридическим вопросам осуществляется в следующих Центрах бесплатной правовой помощи в г.Уфа:

1. г. Уфа, ул. Достоевского, д. 73, с 14-00 до 18-00

2. г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 33, корп. 1, офис 1, с 09-00 до 18-00

3. г. Уфа, пр. Октября, д. 9 (Библиотека №4), с 09-00 до 18-00

4. г. Уфа, ул. Ахметова, д.316 (Библиотека №14), с 09-00 до 18-00

5. г. Уфа, ул. Калинина, д.11 (Юношеский филиал ЦСМБ), с 12-00 до 17-00

6. г. Уфа, ул. Кольцевая, д.104 (Библиотека №31), с 09-00 до 18-00

7. г. Уфа, ул. Ухтомского, д.12 (Библиотека №13), с 09-00 до 18-00

В городах и районах Республики Башкортостан

1. г. Белорецк, ул. Ленина, д. 69, с 9-00 до 13-00

2. г. Благовещенск, ул.Седова, д.96 (малый зал), с 10-00 до 13-00

3. г. Белебей, ул.Красная, д. 116, с 09-00 до 18-00

4. г. Дюртюли, ул. Социалистическая, д. 30, с 09-00 до 18-00

5. г. Давлеканово, ул. Садовая, д.21 «А», с 09-00 до 18-00

6. г. Мелеуз, Площадь ЗСМ, д. 16, с 14-00 до 18-00

7. г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 47 и д. 37, с 9-00 до 18-00

8. г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21, с 10-00 до 17-00

10. г. Салават, ул. Ленина, д. 2, к. 33, с 15-00 до 17-00

11. г. Сибай, ул. З.Валиди, д. 50, с 09-00 до 18-00

12. г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 78, с 10-00 до 13-00

13. г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, д. 118, с 09-00 до 13-00

14. г. Учалы, ул. Строительная, д. 6, каб. 107, с 9-00 до 13-00

15. р.п. Чишмы, ул. Кирова, д. 50, с 9-00 до 16-00

16. п. Иглино, ул. Ленина, д. 141, с 09-00 до 18-00

17. с. Аскино, ул. Советская, д. 21, с 09-00 до 17-00

18. с. Буздяк, Кр. Площадь, д. 15, с 09-00 до 18-00

19. с. Бакалы, ул. Звягина, д. 115, корп. 1, с 9-00 до 17-00

20. с.Бураево, ул.Ленина, д.72, с 09-00 до 13-00

21. с. Кармаскалы, Переулок Речной, д. 7, с 09-00 до 18-00

22. с. Кушнаренково, ул. Октябрьская, д. 59, с 09-00 до 16-00

23. с. Красная Горка, ул. Советская, д. 58, с 09-00 до 18-00

24. с. Красноусольский, ул. Октябрьская, д. 2, с 9-00 до 13-00

25. с. Караидель, ул. Ленина, д. 24, с 9-00 до 13-00

26. с. Мишкино, ул. Кооперативная, д. 2, с 9-00 до 18-00

27. с. Мраково, ул.Ленина, д.15, с 09-00 до 18-00

28. с. Раевский, ул.Ленина, д.113, с 09-00 до 18-00

29. с. Чекмагуш, ул. Ленина, д. 55 (малый зал), с 10-00 до 13-00

30. с.Шаран, ул.Пролетарская, д.1, с 09-00 до 18-00

31. с. Языково, ул. Ленина, д. 37, с 09-00 до 13-00

Прием граждан проведут адвокаты, сотрудники прокуратуры, Управления службы судебных приставов РБ, практикующие юристы.

В этот день будет работать "Горячая линия", организованная Управлением Росреестра по РБ. Свои вопросы вы сможете задать по многоканальному номеру телефона +7 (347) 224-36-43.

Кроме того, в городах и районах Республики бесплатное консультирование будут вести на своих рабочих местах нотариусы по следующим адресам:

г. Уфа

Ахметзянова Рания Фаритовна

г.Уфа, ул.Ленина,51, оф. 25

(347) 273-59-14

Ахметзянова Гузэль Масхутовна

г.Уфа,ул. Достоевского, д. 83

(347) 272-03-93

Глухова Ирина Андреевна

г. Уфа,ул.Ленина,д.65

(347) 272-16-34

Дубинина Ирина Николаевна

г.Уфа,ул.И.Якутова,3/5

(347) 272-63-12

Кашапова Олеся Борисовна

г.Уфа, ул.Ленина, д. 33/1

(347) 276-35-53

Рудман Ольга Яковлевна

г.Уфа,ул.50 лет Октября,д.11

(347) 272-69-10

Уткина Лариса Константиновна

г.Уфа,ул.И.Якутова,д.З/5

(347) 273-32-59

Хилаева Эльмира Абдуллаевна

г.Уфа,ул. бульвар Ибрагимова, д. 44

(347) 276-67-20

Шайгарданова Раиса Наиловна

г.Уфа.ул.Цюрупы,106

(347) 272-12-82

Шамсуллина Суфия Яшаровна

г.Уфа, ул.Ивана Якутова,3/5

8-901-440-22-94

Явгильдина Лилия Мустамировна

г.Уфа.ул.Революционная,60

(347) 273-41-01

Ямалова Светлана Фаильевна

г.Уфа, бульвар Ибрагимова,44

(347) 276-58-25

Ефремова Лариса Михайловна

г.Уфа, ул. Таллинская, д. 23

8927 3434403

Супрун Константин Алексеевич

г.Уфа,ул. Левитана,8

(347) 281-38-29

Фаткуллина Дина Римовна

г.Уфа, ул. Дагестанская, 33, оф. 1

(347) 227-61-20

Дубровина Фания Хузятовна

450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 50, оф. 1

264-71-89

Лагойда Светлана Викторовна

450068, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 51

266-95-76

Михайлова Мария Владимировна

450061, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 59

260-86-90

Насретдинова Земфира Борисовна

450038, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 81, кв. 4

8927-236-96-34

Нуруллина Нурия Казимировна

450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 35

260-32-15

Сарычева Ирина Анатольевна

450038, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 16,офис 2

260-65-31,286-53-30

Селезнева Елена Альбертовна

450112, г. Уфа, ул. Кольцевая, д. 51

8-962-54-70-412, 8-917-417-31-70

Фаршатова Гульзихан Рахимовна

450112, г. Уфа, Шкаповский переулок, д. 5

242-84-48

Шайхова Людмила Николаевна

450038, г. Уфа, ул. Свободы, д. 24, каб.11

260-04-78

Шакирова Гульнур Фаритовна

450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, д. 3

274-31-49, 264-84-56



Республика Башкортостан:

г. Благовещенск

Бакирова Ирина Фагамиевна

453431, г.Благовещенск, ул.Седова, д.111/3, оф.16

34766 3-16-16

Костылева Наталья Викторовна

452220,г. Благовещенск, ул. Седова, д. 112/2

34766 3-10-97

с. Бакалы

Набиева Зухра Тагировна

452650, с. Бакалы, ул. Красноармейская, Д. 14

34742 3-28-00

г. Белорецк

Важина Елена Вячеславовна

453500,г.Белорецк,ул.Кр упской,д.53

34792 5-85-54

Иняков Сергей Владимирович

453500, г.Белорецк, ул. Крупской, д.53

34792 5-71-72

Куликова Татьяна Александровна

453500, г. Белорецк, ул. К.Маркса, д. 69, оф. 16

34792 3-26-69, 8-961-038- 55-51

Старикова Валентина Сергеевна

453500,г. Белорецк,ул.Кр упской,д.53

34792 5-85-64

Юрочкина Виктория Юрьевна

453500, г. Белорецк, ул. Крупская, д. 53

34792 5-98-98

Яковлева Елена Евгеньевна

453500, г. Белорецк, ул. Точисского, 22а, к.17

34792 4-24-43

с.Красноусольский

Иванова Наталья Михайловна

с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, д. 15

8-963-134-3075

г. Октябрьский

Ильдарханова Регина Инзеровна

г. Октябрьский, пр.Ленина, д.39

34767 5-54-94

Киселева Светлана Петровна

г. Октябрьский,Садовое кольцо,д.59

34767 3-56-96

Коробова Евгения Александровна

г. Октябрьский, ул. Губкина, д.22

34767 5-22-12

Матвеенко Лия Амировна

г.Октябрьский, ул.Девонская, д.29, к.5

8-917-418-64-08

Мишина Алия Рафаиловна

г.Октябрьский,ул. Свердлова, д.3

8-927-33-46-640

Синдикооа Рамзия Фаридовна

г. Октябрьский, ул.Губкина, д.29, офис 3

8-927-323-19-04

г. Салават

Давыдова Рамиля Геннадьевна

г.Салават.бульвар С.Юлаева,д.16

34763 3-47-67

Исаева Татьяна Николаевна

г. Салават, ул. Калинина, д. 59

34763 3-00-50

Даутова Лилия Минигалиевна

г. Салават, ул. Ленина, д. 3

89173885090

Мухаметдинов Игорь Тахирович

г.Салават, пр-т Нефтяников,д.27

34763 6-05-23

Чулина Евгения Анатольевна

г.Салават,ул. Калинина, д.67

34763 2-26-29

г. Стерлитамак

Бусалаева Наталья Алексеевна

г.Стерлитамак, Пр. Октября, д. 77, кв. 39.

3473 26-99-01

Галлямова Галина Степановна

г. Стерлитамак, ул. Кочетова, А- 24д

3473 28-00-53

Журавлева Ульяна Владимировна

г.Стерлитамак,ул.Л.Толстого, д.3

3473 22-65-08

Кожаева Ольга Николаевна

г.Стерлитамак,пр-т Октября, д.12

3473 22-05-49

Нигматуллина София Мусиновна

г. Стерлитамак, пр. Октября, Д. 41

3473 24-00-85

Сатыева Эльвира Иршатовна

г. Стерлитамак, ул. Мира, д.55, офис 120

8-917-34-78-567

Сафиева Динара Глимхановна

г.Стерлитамак, ул. Советская, д.104

3473 41-13-54; 28-28-34

Таипова Лилия Рашитовна

г.Стерлитамак, ул.Мира, д.18, офис N° 2-6

8-917-7959957

Фаткуллина Регина Рифовна

г. Стерлитамак, ул.Артема, Д.70

(986) 7020477

Хомутова Арина Александровна

РБ, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д. 2

3473 43-44-27

Цепляева Ольга Николаевна

г.Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.106

3473 24-83-56

Ямщикова Неля Владимировна

г.Стерлитамак, ул.Худайбердина, д.71

3473 25-88-12

г. Учалы

Альхамова Бибинур Минигариевна

453700,г.Учалы,ул.Ленина, д.11,пом.14

34791 6-07-67

Зайкина Светлана Борисовна

453730,г.Учалы, ул.Муртазина,д.11,ком.8

34791 6-26-81

Камбулатова Зульфия Мавлетдиновна

453700,г.Учалы,ул. Строительная, д. 6, к.117

34791 6-05-85

Тажитдинова Гельгине Яхьевна

453730,г.Учалы, ул.Ленина, д.19,к.1

34791 6-10-91

Мишкинский район, с. Мишкино

Халилова Ирина Лутфулловна

с. Мишкино,ул.Ленина,д. 108

34749 2-21-08

Кармаскалинский район, с. Кармаскалы

Аминев Ришат Равильевич

с. Кармаскалы, ул. Худайбердина, д. 10, к. 10

34765 2-26-38

Габитова Ира Мухтаровна

с.Кармаскалы, ул.Кирова, д.40, к.4

34765 2-11-19

р.п.Чишмы

Абульнагимова Минигуль

Газизовна

р.п.Чишмы,пр. Дружбы, д. 16

34797 2-17-37

Байбурина Райфа Рашитовна

р.п.Чишмы, ул. Кирова, д. 48а

34797 2-34-88

п. Иглино

Арапова Надежда Михайловна

с.Иглино.ул. Ленина, д.87

34795 2-21-17, 2-25-75

Зайцев Матвей Валентинович

с. Иглино, ул. Ленина, Д.29

8(917)7724702

Кугарчинский р-н, с. Мраково

Сулейманов Рауф Исхакович

Кугарчинский р-н, с.Мраково, ул.З.Биишевой, д.82

34789 2-24-64

с. Чекмагуш

Юсупова Зиля Фанилевна

с.Чекмагуш, ул.Мира, д.15, офис 5

34796 3-20-37

с. Буздяк

Петинова Венера Ривкатовна

452710, с.Буздяк, ул.Ленина, д.28

34773 3-08-58



Справки по телефону: 273-68-77