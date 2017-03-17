Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов

17 марта 2017 г.

УФНС России по РБ сообщает, что с 1 февраля 2017 года в налоговых органах прекращена регистрация кассовых аппаратов старого образца.

Информационная кампания по переходным положениям нового законодательства о применении контрольно-кассовой техники налоговыми органами Башкирии ведется с 15 июля 2016 года. Но не все владельцы касс заранее побеспокоились о приобретении новых онлайн касс. Часть недальновидных представителей бизнеса столкнулись с тем, что срок использования защитного блока фискальной памяти подошел к концу и касса заблокировалась. При этом срок ожидания заказа поставки новых касс может составлять более 30 дней.

Налоговые органы республики провели проверки в отношении таких непредусмотрительных налогоплательщиков. В результате проверок было выявлено 101 нарушение действующего законодательства, выразившиеся в осуществление денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники, в 56 случаях вынесены предупреждения. По остальным налогоплательщикам ведется административное производство, часть нарушителей уже привлечена к административному наказанию, штрафные санкции составили 170 тыс. рублей.

Следует отметить, что часть нарушителей в ходе разбирательств подали заявки на приобретение новых кассовых аппаратов, а отдельные налогоплательщики в ходе проверок даже успели приобрести новые кассовые аппараты.

Контрольные мероприятия налоговыми органами в данном направлении будут продолжены.

УФНС России по РБ напоминает, что до предельного срока использования касс старого образца осталось менее 4 месяцев и настоятельно рекомендует уже сейчас позаботиться о приобретении новых кассовых аппаратов, не откладывая этот важный вопрос на последний момент!