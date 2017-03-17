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Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
В декабре 2013 года в Городскую детскую больницу №17 был доставлен 4-летний мальчик с сильными болями в области живота. Состояние ребенка ухудшалось, но несмотря на это, врачи провели необходимые диагностические мероприятия с опозданием. Позже выяснилось, что у мальчика с врожденным заболеванием развились тяжелые осложнения, и он был переведен в реанимацию в состоянии предкомы.
Специалисты провели экстренную операцию, но после стационарного лечения ребенок был признан инвалидом.
По заключению экспертов, своевременная диагностика и лечение позволили бы избежать трагических последствий, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Родители ребенка обратились в суд с требованием взыскать с больницы денежную компенсацию. Их исковое заявление в суде первой и апелляционной инстанций было поддержано прокуратурой.
Верховный суд РБ взыскал с учреждения 1 миллион рублей компенсации морального вреда и затраты на лекарства в размере 33 тысяч рублей.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.