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Нужны ли России частные тюрьмы?
Уфимцы просят вернуть льготы в детских садах
Жительница Уфы обратилась к властям республики с просьбой вернуть льготы в детских садах и соответствующую петицию поддержали многие родители дошкольников города. Напомним, что с 1 марта 2017 года в Башкирии отменили родительскую компенсацию в детсадах.
- До отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д. Получается, если ходят в садик оба ребенка, то сумма в месяц будет составлять за двоих 5544 рубля, - пишет автор петиции Амина Иванова, у которой, кстати, двое детей, а заработная плата женщины составляет всего 7200-8000 рублей в месяц. Очевидно, что на оплату детского садика придется отдать больше половины заработка, а ведь есть и другие денежные обязательства - квартплата, к примеру.
Амина Иванова считает, что отмена льгот в детсадах может повлечь за собой отказ родителей приводить детей в дошкольные учреждения, что станет причиной отставания малышей в развитии.
Онлайн-петицию подписали уже почти 7 тысяч человек.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.