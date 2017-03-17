﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,2437
EUR62,4897
GBP71,4650
курс ЦБ РФ на 17 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер -3°,  ночь -8°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
17 марта 2017 г.

Уфимцы просят вернуть льготы в детских садах

Уфимцы просят вернуть льготы в детских садах

Жительница Уфы обратилась к властям республики с просьбой вернуть льготы в детских садах и соответствующую петицию поддержали многие родители дошкольников города. Напомним, что с 1 марта 2017 года в Башкирии отменили родительскую компенсацию в детсадах.

- До отмены льгот на первого ребенка была субсидия 20%, на второго - 50% и т.д. Получается, если ходят в садик оба ребенка, то сумма в месяц будет составлять за двоих 5544 рубля, - пишет автор петиции Амина Иванова, у которой, кстати, двое детей, а заработная плата женщины составляет всего 7200-8000 рублей в месяц. Очевидно, что на оплату детского садика придется отдать больше половины заработка, а ведь есть и другие денежные обязательства - квартплата, к примеру.

Амина Иванова считает, что отмена льгот в детсадах может повлечь за собой отказ родителей приводить детей в дошкольные учреждения, что станет причиной отставания малышей в развитии.

Онлайн-петицию подписали уже почти 7 тысяч человек.

Екатерина Старостина
Теги: льготы в детских садах, отмена льгот в детских садах Башкирии
76 Оценить новость:  0  0
Отправить
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
17 Март 2017 г.
24 марта в Башкирии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
17 Март 2017 г.
Налоговые органы Башкирии проводят рейды по выявлению старых кассовых аппаратов
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
17 Март 2017 г.
Из-за некачественной медицинской помощи в уфимской больнице ребенок стал инвалидом
В Башкирии больные дети не получали бесплатные лекарства
17 Март 2017 г.
В Башкирии больные дети не получали бесплатные лекарства
«Яндекс» выяснил, что чаще всего снится жителям Башкирии
17 Март 2017 г.
«Яндекс» выяснил, что чаще всего снится жителям Башкирии
Мэрия заплатила 56 миллионов за частный дом в Уфе: вся история «золотого» здания
17 Март 2017 г.
Мэрия заплатила 56 миллионов за частный дом в Уфе: вся история «золотого» здания
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]