В Уфе для председателей домкомов проводят обучающие курсы

16 марта 2017 г.

В Уфе на базе Башкирского института социальных технологий продолжается обучение председателей Советов многоквартирных домов.

Основная задача организаторов: подготовка председателей домовых комитетов к управлению многоквартирным домом и контролю за деятельностью управляющих компаний. Курсы проводят ведущие специалисты и эксперты в области ЖКХ и жилищного законодательства, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Будучи председателями советов многоквартирных домов, вы уже имеете определенный багаж знаний, изучали сложные моменты, использовали законодательные нормы на практике. Однако законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства достаточно объемное, регулярно принимаются новые нормативные акты. В перспективе мы также ожидаем выхода изменений Жилищного кодекса в части наделения домкомов еще большими полномочиями, – отметил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Альфред Зиннатуллин, открывая учебные курсы. – Мы вносили предложения и считаем необходимым приравнять советы многоквартирных домов по многим полномочиям к правлению товариществ собственников жилья. Поэтому это уже не первая наша с вами встреча, эту учебу необходимо продолжать и в дальнейшем.

На этот раз пройти обучение изъявило желание еще большее, чем ранее, количество домкомов – более 100 человек. Причем, среди них немало молодых людей, принявших решение взяться за это непростое, но общественно значимое дело.

В программу курсов включены актуальные вопросы по организации советов МКД и деятельности по общественному контролю за управлением, содержанием и эксплуатацией жилых домов, способы и меры воздействия на управляющие организации, выполняющие свои обязанности недобросовестно, оказывающие некачественные услуги. Также домкомы изучат нюансы межевания придомовой территории и ответственности собственников МКД за узаконенный земельный участок. Кроме того, отдельно на курсах расскажут о финансировании и организации конкурсного отбора проектов по благоустройству дворовых территорий.