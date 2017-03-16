В Калининском районе Уфы массово вырубают деревья

16 марта 2017 г.

Жители деревни Князево Калининского района Уфы забили тревогу из-за незаконной, как они полагают, рубки леса на территории Вотикеевского карьера. По их словам, деревья вывозятся МАЗами на протяжении нескольких дней, возможно, для продажи заводу «Кроношпан».

- Мы с заявлением обратились в МВД России по РБ, в Прокуратуру РБ, в Росприроднадзор по факту браконьерской, как полагаем, вырубки леса на Вотикеевском карьере для принятия мер прокурорского реагирования, - сообщает председатель экологической организации «Зеленая Лига» Тамара Хабибуллина.

Это уже не первое совместное обращение местных жителей и «Зеленой Лиги» в надзорные органы по поводу вырубки леса, производящейся на территории Вотикеевского карьера. 23 марта 2016 года было направлены обращения в Минэкологию РБ, в природоохранную прокуратуру республики, а также в Администрацию Уфимского района.

Так как деревья на территории Вотикеевского карьера растут в пойме реки Уфимки и Таушки, они относятся к первой категории лесов водоохранных и водорегулирующих (запретные зоны по берегам водных объектов), которые вырубать запрещено Лесным кодексом РФ.

Также поступают сигналы от местных рыбаков о том, что невозможно безпрепятственно проехать на снегоходе или машине через самовольно установленный шлагбаум к водным объектам рек Уфимки и Таушки, который охраняется вооруженными охранниками ЧОП.

По словам Тамары Хабибуллиной, со стороны Минэкологии РБ, Минлесхоза РБ, ОМВД России по Уфимскому району, а также Администрации Уфимского района для решения данного вопроса ничего не предпринималось.