Уфимская прокуратура потребовала закрыть сайт для «зацеперов»

15 марта 2017 г.

Уфимская транспортная прокуратура потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсу, содержащему информацию для так называемых «зацеперов», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что за проезд в неприспособленных местах проезда, законом предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Такая практика несет для «зацепера» потенциальную опасность.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании информации, размещенной на выявленном в сети Интернет-сайте, запрещенной к распространению.

Ранее Хамовнический суд Москвы запретил 101 группу в социальной сети «Вконтакте», посвященную «зацеперам» (людям, катающимся на крышах поездов). Это опасное развлечение особенно популярно среди подростков. Иск был подан заместителем юго-западного транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к ООО «ВКонтакте». Истец просил признать информацию о «зацеперах», распространенную в социальной сети, запрещенной на территории РФ.