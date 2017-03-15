﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD59,1128
EUR62,8428
GBP72,3009
курс ЦБ РФ на 16 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-8°
Ясно
ночь -6°,  утро -9°,  br/>д -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Три уфимских исполина
Три уфимских исполина
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
15 марта 2017 г.

Уфимская прокуратура потребовала закрыть сайт для «зацеперов»

Уфимская прокуратура потребовала закрыть сайт для «зацеперов»

Уфимская транспортная прокуратура потребовала ограничить доступ к интернет-ресурсу, содержащему информацию для так называемых «зацеперов», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что за проезд в неприспособленных местах  проезда, законом предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Такая практика несет для «зацепера» потенциальную опасность.

По итогам проверки прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании информации, размещенной на выявленном в сети Интернет-сайте, запрещенной к распространению.

Ранее Хамовнический суд Москвы запретил 101 группу в социальной сети «Вконтакте», посвященную «зацеперам» (людям, катающимся на крышах поездов). Это опасное развлечение особенно популярно среди подростков. Иск был подан заместителем юго-западного транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры к ООО «ВКонтакте». Истец просил признать информацию о «зацеперах», распространенную в социальной сети, запрещенной на территории РФ.

Эльвира Азметова
Теги: зацеперы, подростки, опасное увлечение
102 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Башкирии сроки выплаты маткапитала сократили до 10 дней
15 Март 2017 г.
В Башкирии сроки выплаты маткапитала сократили до 10 дней
В Башкирии стратегических предприятий стало меньше
15 Март 2017 г.
В Башкирии стратегических предприятий стало меньше
В Уфе заменят 550 метров трубопровода
15 Март 2017 г.
В Уфе заменят 550 метров трубопровода
Несколько улиц в Уфе перекроют на время праздничного мероприятия
15 Март 2017 г.
Несколько улиц в Уфе перекроют на время праздничного мероприятия
В Уфу приедут бизнесмены из Самарканда
15 Март 2017 г.
В Уфу приедут бизнесмены из Самарканда
В Башкирии промышленное предприятие задолжало рабочим более 8 миллионов рублей
15 Март 2017 г.
В Башкирии промышленное предприятие задолжало рабочим более 8 миллионов рублей
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]