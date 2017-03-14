Уфимские должники смогут "замести" свои долги

14 марта 2017 г.

В Уфе должникам предоставят возможность отработать свои долги. Они будут работать дворниками, грузчиками. Об этом сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказал заместитель сити - менеджера Салават Хусаинов.

Поставкой должников займутся судебные приставы. В ближайшее время будут подписаны соответствующие соглашения.

Помахать метлой можно будет либо ранним утром или поздним вечером. Все заработанные деньги автоматически направляются на погашение задолженности.

В итоге и двор чист и долги погашены.