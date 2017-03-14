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14 марта 2017 г.

Уфимские должники смогут "замести" свои долги

Уфимские должники смогут "замести" свои долги

В Уфе должникам предоставят возможность отработать свои долги. Они будут работать дворниками, грузчиками. Об этом сегодня  на оперативном совещании  в мэрии рассказал заместитель сити - менеджера  Салават Хусаинов. 

Поставкой должников займутся  судебные приставы.  В ближайшее время будут подписаны соответствующие соглашения. 

Помахать метлой можно будет либо ранним утром или поздним вечером. Все заработанные деньги автоматически направляются на погашение задолженности.

В итоге и двор чист и долги погашены. 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, ЖКХ, дворники, Салават Хусаинов, должники, судебные приставы
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