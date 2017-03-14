В уфимской администрации рассказали, почему они требуют от инвалидов больше 9 миллионов рублей

14 марта 2017 г.

По словам городских чиновников, они не понимают, почему региональное отделение Всероссийского общества инвалидов не соглашается отдавать более девяти миллионов рублей арендной платы. Все требования законны, говорят юристы администрации.

- Между Министерством земельных и имущественных отношений РБ и Башкирской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в 2013 году был заключен договор аренды земельного участка, расположенного по улице Менделеева, 23, сроком с 5 марта 2013 года по 10 февраля 2023 года, по соглашению сторон без применения каких-либо льгот, - рассказали proural в мэрии.

Решением Совета городского округа город Уфа № 30/7 от 03.12.2007 г. «Об арендной плате за землю в городском округе город Уфа Республики Башкортостан» установлено, что при расчете арендной платы за земельные участки, предоставленные физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) для предпринимательской (коммерческой) деятельности льготная ставка арендной платы за землю не применяется. Ставка арендной платы устанавливается на общих основаниях.

- По заключению Ревизионной комиссии Уфы в предоставлении льгот по арендной плате за землю было отказано из-за отсутствия компенсации выпадающих доходов городского бюджета. При этом права БРО ООО ВОИ не ущемлены, так как иные общественные организации инвалидов при аналогичных условиях осуществляют платежи за пользование земельными участками, предоставленными им на правах аренды, - пояснили в пресс-службе.

Также городские власти отметили, что в собственности БРО ООО ВОИ находится четырехэтажное нежилое административное здание, помещения в котором сдаются в аренду порядка 20 физическим и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли. Там располагаются ресторан, ритуальный салон, ателье, рекламное агентство, фотостудия, караоке-бар, ремонтная компания, агентство недвижимости, оздоровительный центр, юридические компании и др. Данные субъекты предпринимательства должны возмещать арендодателю в лице Всероссийского общества инвалидов расходы в виде установленных арендных платежей за землю. Администрация Уфы подчеркивает, что БРО ВОИ оплату арендных платежей по заключенному договору аренды земельного участка ни разу не производило.

Напомним, что Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов может лишиться своего здания из-за огромных счетов за аренду земли - Арбитражным судом РБ было принято решение взыскать с нее чуть больше 9 миллионов рублей.

Председатель Башкирской организации общества инвалидов Олег Ротов ранее сообщал, что ни в 2014, ни в 2015, ни в начале 2016 их не уведомляли о задолженности, несмотря на то, что все это время они писали в администрацию города.