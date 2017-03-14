Замглавы администрации Уфы: хорошие дороги требуют терпения

14 марта 2017 г.

До конца года в Уфе одновременно отремонтируют 29 улиц протяженностью 59,26 км общей и площадью 1 112 660 кв. м. В связи с благоустроительными работами будет перекрыто движение автотранспорта. Автомобилистам предстоит искать объездные пути.

- Если мы хотим получить качественные дороги, то придется перетерпеть определенные неудобства. Невозможно, не останавливая движение, качественно ремонтировать дорожное полотно, - резюмировал замглавы администрации Салават Хусаинов.

Среди улиц, которые подвергнутся реконструкции, числятся участки Сельско-Богородской, проспекта Октября, Жукова, Трамвайной, Сипайловской. Ремонт ожидает автомобильную дорогу «Уфа – Дема», Западную автомобильную дорогу, ул. Авроры, проспект Дружбы Народов (автомобильная дорога «Уфа – Затон»).

Информационным службам города поручено своевременно оповестить граждан о предстоящих изменениях.