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14 марта 2017 г.

В одном из районов Башкирии образовался крупный карстовый провал

В одном из районов Башкирии образовался крупный карстовый провал

Происшествие произошло в деревне Новокулево Нуримановского района.

На фото видно яму диаметром примерно 50 на 60 метров и глубиной около 10 метров. 

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.

Ближайшая нежилая постройка расположена в 40 метрах от провала, расстояние до жилых домов составляет более 1 км. Угрозы жилым домам нет. На месте работают спасатели.

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, карст
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