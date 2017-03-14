В одном из районов Башкирии образовался крупный карстовый провал

14 марта 2017 г.

Происшествие произошло в деревне Новокулево Нуримановского района.

На фото видно яму диаметром примерно 50 на 60 метров и глубиной около 10 метров.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.

Ближайшая нежилая постройка расположена в 40 метрах от провала, расстояние до жилых домов составляет более 1 км. Угрозы жилым домам нет. На месте работают спасатели.