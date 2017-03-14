В Башкирии за мошенничество осужден бывший руководитель Росздравнадзора

14 марта 2017 г.

В Уфе вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Управления Росздравнадзора по республике 60-летнего Салавата Даутова. Его признали виновным мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-центр Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.

В суде было установлено, что на протяжении пяти лет Даутов похищал из бюджета денежные средства под видом аренды автомобилей для перевозки сотрудников республиканского Управления Росздравнадзора. С 2008 по 2012 годы он заключал с фирмами-однодневками, возглавляемыми номинальными директорами, фиктивные договоры аренды автобусов «ВАЗ», «ПАЗ» и «Газель». Глава ведомства распоряжался об оплате якобы исполненных контрактов, а затем обналичивал полученные фирмами платежи и тратил их на свои нужды.

В результате незаконных действий Даутова бюджету был причинен вред в размере более 1,4 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего чиновника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Свою вину он не признал, но в ходе следствия возместил причиненный ущерб. Прокуратура планирует обжаловать приговор суда в апеляционном порядке, считая назначенное наказание слишком мягким.