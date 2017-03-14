﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,9540
EUR62,7447
GBP71,4935
курс ЦБ РФ на 15 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-6°
Пасмурно
ночь -8°,  утро -5°,  br/>д -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Три уфимских исполина
Три уфимских исполина
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
14 марта 2017 г.

В Башкирии за мошенничество осужден бывший руководитель Росздравнадзора

В Башкирии за мошенничество осужден бывший руководитель Росздравнадзора

В Уфе вынесен приговор в отношении бывшего руководителя Управления Росздравнадзора по республике 60-летнего Салавата Даутова. Его признали виновным мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-центр Следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.

В суде было установлено, что на протяжении пяти лет Даутов похищал из бюджета денежные средства под видом аренды автомобилей для перевозки сотрудников республиканского Управления Росздравнадзора. С 2008 по 2012 годы он заключал с фирмами-однодневками, возглавляемыми номинальными директорами, фиктивные договоры аренды автобусов «ВАЗ», «ПАЗ» и «Газель». Глава ведомства распоряжался об оплате якобы исполненных контрактов, а затем обналичивал полученные фирмами платежи и тратил их на свои нужды.

В результате незаконных действий Даутова бюджету был причинен вред в размере более 1,4 миллиона рублей.

Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего чиновника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Свою вину он не признал, но в ходе следствия возместил причиненный ущерб. Прокуратура планирует обжаловать приговор суда в апеляционном порядке, считая назначенное наказание слишком мягким.

Екатерина Старостина
Теги: Росздравнадзор, мошенничество
227 Оценить новость:  0  0
Отправить
В уфимской администрации рассказали, почему они требуют от инвалидов больше 9 миллионов рублей
14 Март 2017 г.
В уфимской администрации рассказали, почему они требуют от инвалидов больше 9 миллионов рублей
Уфимские должники смогут "замести" свои долги
14 Март 2017 г.
Уфимские должники смогут "замести" свои долги
Замглавы администрации Уфы: хорошие дороги требуют терпения
14 Март 2017 г.
Замглавы администрации Уфы: хорошие дороги требуют терпения
В одном из районов Башкирии образовался крупный карстовый провал
14 Март 2017 г.
В одном из районов Башкирии образовался крупный карстовый провал
Житель Башкирии заплатит около 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса
14 Март 2017 г.
Житель Башкирии заплатит около 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса
Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе
14 Март 2017 г.
Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]