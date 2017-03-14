Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе

14 марта 2017 г.

Выставка фотографий в честь 30-летия со дня открытия уникального археологического памятника эпохи бронзы - городища Аркаим открывается в субботу в Уфе.

Выставка состоит из фотоснимков археологических раскопок разных лет, природы, древних укрепленных поселений в современном состоянии, аэрофотоснимков.

Также в коллекции есть некоторые снимки, предоставленные лично проф.ЧелГУ, археологом, зам.директора заповедника Аркаим Геннадием Здановичем.

Мероприятие пройдет 18 марта в центральной городской библиотеке по адресу: ул.Комсомольская, 138.