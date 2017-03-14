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14 марта 2017 г.
Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе
Выставка фотографий в честь 30-летия со дня открытия уникального археологического памятника эпохи бронзы - городища Аркаим открывается в субботу в Уфе.
Выставка состоит из фотоснимков археологических раскопок разных лет, природы, древних укрепленных поселений в современном состоянии, аэрофотоснимков.
Также в коллекции есть некоторые снимки, предоставленные лично проф.ЧелГУ, археологом, зам.директора заповедника Аркаим Геннадием Здановичем.
Мероприятие пройдет 18 марта в центральной городской библиотеке по адресу: ул.Комсомольская, 138.
Светлана Куликова
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