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14 марта 2017 г.

Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе

Фотовыставка "Аркаим - страна городов" открывается в Уфе

Выставка фотографий в честь 30-летия со дня открытия уникального археологического памятника эпохи бронзы - городища Аркаим открывается в субботу в Уфе.

Выставка состоит из фотоснимков археологических раскопок разных лет, природы, древних укрепленных поселений в современном состоянии, аэрофотоснимков.

Также в коллекции  есть некоторые снимки,  предоставленные лично проф.ЧелГУ, археологом, зам.директора заповедника Аркаим Геннадием Здановичем. 

Мероприятие пройдет 18 марта в  центральной городской библиотеке по адресу: ул.Комсомольская, 138.

Светлана Куликова
Теги: выставка, культура, Уфа
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