КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|58,9540
|EUR
|62,7447
|GBP
|71,4935
курс ЦБ РФ на 15 марта
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-6°
ночь -8°, утро -5°, br/>д -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
14 марта 2017 г.
Житель Башкирии заплатит около 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса
В 2015 году Фанузу Биктагирову была выделена делянка для вырубки деревьев в Чишминском участковом лесничестве. Однако, мужчина незаконно спилил за ее пределами еще 11 дубов и 4 березы объемом более 10 кубометров и позже был признан виновным в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ущерб от совершенного преступления составил 196 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Прокуратуры РБ.
Осужденный не захотел добровольно возместить сумму причиненного природе вреда, и прокуратуре пришлось обратиться в суд с требованием взыскать ее в принудительном порядке.
Чишминский районный суд иск прокурора удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Екатерина Старостина
14 Март 2017 г.
14 Март 2017 г.
14 Март 2017 г.