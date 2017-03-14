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14 марта 2017 г.

Житель Башкирии заплатит около 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса

Житель Башкирии заплатит около 200 тысяч рублей за незаконную рубку леса

В 2015 году Фанузу Биктагирову была выделена делянка для вырубки деревьев в Чишминском участковом лесничестве. Однако, мужчина незаконно спилил за ее пределами еще 11 дубов и 4 березы объемом более 10 кубометров и позже был признан виновным в незаконной рубке леса (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Ущерб от совершенного преступления составил 196 тысяч рублей, сообщает пресс-центр Прокуратуры РБ.

Осужденный не захотел добровольно возместить сумму причиненного природе вреда, и прокуратуре пришлось обратиться в суд с требованием взыскать ее в принудительном порядке.

Чишминский районный суд иск прокурора удовлетворил. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Екатерина Старостина
Теги: незаконная рубка леса, черный лесоруб
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