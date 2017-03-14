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14 марта 2017 г.

В апреле в Башкирии начнут проводить экологические субботники

В апреле в Башкирии начнут проводить экологические субботники

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 13 марта 2017 года № 168-р, 8 апреля в республике начнутся экологические субботники, главной целью которых является улучшение санитарно-экологического состояния территорий населенных пунктов.

Органам государственной власти, муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям поручено обеспечить проведение экологических субботников на закрепленных за ними территориях, сообщает пресс-центр Правительства РБ.

Экологические субботники будут проводится до 13 мая 2017 года.

Екатерина Старостина
Теги: экологические субботники, Правительство РБ
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