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14 марта 2017 г.
В апреле в Башкирии начнут проводить экологические субботники
В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 13 марта 2017 года № 168-р, 8 апреля в республике начнутся экологические субботники, главной целью которых является улучшение санитарно-экологического состояния территорий населенных пунктов.
Органам государственной власти, муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям поручено обеспечить проведение экологических субботников на закрепленных за ними территориях, сообщает пресс-центр Правительства РБ.
Экологические субботники будут проводится до 13 мая 2017 года.
Екатерина Старостина
13 Март 2017 г.
13 Март 2017 г.