В апреле в Башкирии начнут проводить экологические субботники

14 марта 2017 г.

В соответствии с распоряжением Правительства РБ от 13 марта 2017 года № 168-р, 8 апреля в республике начнутся экологические субботники, главной целью которых является улучшение санитарно-экологического состояния территорий населенных пунктов.

Органам государственной власти, муниципалитетам, организациям всех форм собственности, профсоюзным комитетам и общественным объединениям поручено обеспечить проведение экологических субботников на закрепленных за ними территориях, сообщает пресс-центр Правительства РБ.

Экологические субботники будут проводится до 13 мая 2017 года.