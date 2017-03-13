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13 марта 2017 г.

В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни

В Уфе можно воспользоваться услугами социальной няни

Республиканский центр социальной помощи семье и детям предоставляет услуги по временному присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет на дому.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, услуги оказываются организациями социального обслуживания населения, работающими на дому. Чтобы  получить данную услугу, нужно подать заявление на признание нуждающимися в социальном обслуживании с приложением необходимых документов в Отделение социальной помощи семье и детям в Орджоникидзевском районе Уфы. В пакет документов входят свидетельство о рождении ребенка, его медицинская карта, свидетельство о браке (если таковое имеется), справка о доходах родителей и т.д.

Услуга по временному присмотру за детьми может предоставляться на бесплатной, частично платной или платной основе не чаще 2 раз в неделю. Она включает в себя сопровождение ребенка дома и на прогулке. Максимальная продолжительность присмотра составляет 3 часа 15 минут.

Подробная информация об услуге и список необходимых документов размещены в официальной группе Орджоникидзевского района «ВКонтакте». 

Эльвира Азметова
Теги: социальная няня, дети до трех лет, пакет документов
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