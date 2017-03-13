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Нужны ли России частные тюрьмы?
В сборную России на матчи против Бельгии и Кот-д’Ивуара вызван игрок ФК «Уфа»
Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился со списком игроков, которые будут вызваны в расположение команды для подготовки к предстоящим товарищеским матчам со сборными Бельгии и Кот-д’Ивуара. Среди 27 счастливчиков числится голкипер уфимского клуба Александр Беленов.
Сейчас состав сборной России выглядит следующим образом: 6 игроков московсого «Спартака», пять игроков столичного ЦСКА, четыре футболиста «Ростова» и ФК «Краснодара» по два игрока грозненского «Терека» и петербургского «Зенита» и по одному представителю ФК «Уфа», московского «Локомотива», казанского «Рубина» и стамбульского «Фенербахче».
Матч с Кот-д’Ивуаром состоится 24 марта на стадионе ФК «Краснодар», а 27 марта подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгии.
В списке возможны изменения. Подготовка к матчу начнется 20 марта в Краснодаре.
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