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13 марта 2017 г.

В Уфе инвалиды в течение семи лет вынуждены были ютиться в общежитии

В Уфе инвалиды в течение семи лет вынуждены были ютиться в общежитии

Жительница Уфы обратилась в Прокуратуру Орджоникидзевского района с заявлением о нарушении жилищных прав ее семьи. Было установлено, что муж и сын женщины страдают тяжелой формой хронического заболевания и признаны инвалидами.

В соответствии с действующим законодательством семья имела право на внеочередное получение отдельного жилья по договору социального найма. Администрацией города в течение 7 лет не предпринимались должные меры для обеспечения их жильем, поэтому им приходилось проживать в комнате общежития, площадь которой составляла 13 квадратных метров, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении им благоустроенного жилого помещения. Суд удовлетворил исковые требования и семье была предоставлена трехкомнатная квартира площадью 68 кв.м. в новом доме.

 

Екатерина Старостина
Теги: инвалидам предоставили жилье, договор социального найма
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