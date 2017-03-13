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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе инвалиды в течение семи лет вынуждены были ютиться в общежитии
Жительница Уфы обратилась в Прокуратуру Орджоникидзевского района с заявлением о нарушении жилищных прав ее семьи. Было установлено, что муж и сын женщины страдают тяжелой формой хронического заболевания и признаны инвалидами.
В соответствии с действующим законодательством семья имела право на внеочередное получение отдельного жилья по договору социального найма. Администрацией города в течение 7 лет не предпринимались должные меры для обеспечения их жильем, поэтому им приходилось проживать в комнате общежития, площадь которой составляла 13 квадратных метров, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении им благоустроенного жилого помещения. Суд удовлетворил исковые требования и семье была предоставлена трехкомнатная квартира площадью 68 кв.м. в новом доме.
13 Март 2017 г.
13 Март 2017 г.