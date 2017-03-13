Уфимка завоевала Кубок мира по международным шашкам

13 марта 2017 г.

В Уфе завершился финал Кубка мира по международным шашкам среди женщин и мужчин. Его победителями стали Айгуль Идрисова из Уфы и Алексей Чижов из Ижевска.

О победе Айгуль стало известно после завершения главной части тура - игры с классическим контролем времени. Победа в нем дает счет 5:0 и возможность любому из лидеров сделать финишный спурт. После завершения встреч лидеров женского турнира вничью, первая строчка турнирной таблицы осталась за уфимской шашисткой, чемпионкой Европы Айгуль Идрисовой.

Среди мужчин до переигровки победитель не был известен. В борьбе за титул остались двое - Алексей Чижов (Россия) и Ян Грунендейк (Нидерланды). Такая турнирная ситуация сложилась после ничьих лидеров: Чижова с Самбом, Валнериса с Шайбаковым, Георгиева с Бумстрой, и победы Грунендейка над Амриллаевым. В суперблице ижевчанин Чижов переиграл сенегальца Самба и стал победителем турнира.

Справка:

Финал Кубка мира по международным шашкам прошел в Уфе с 1 по 12 марта. Состязание шло в двух отдельных турнирах: один для мужчин и один для женщин, с 10 игроками в каждом. Из 20 участников шестеро представляли Башкирию - Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев и Айнур Шайбаков.