Администрация Уфы требует от Всероссийского общества инвалидов более 9 миллионов рублей

13 марта 2017 г.

Башкирская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов может лишиться своего здания из-за огромных счетов за аренду земли. Управление земельных и имущественных отношений Администрации Уфы перестало применять федеральную льготу, предоставляемую организации инвалидов при оплате налога, и мэрия подала иск с требованием выплатить БРО ВОИ аренду за последние три года в размере 11,2 миллиона рублей.

В 2001 году здание, расположенное по адресу ул. Менделеева, 23, было передано Правительством РБ в безвозмездную собственность башкирской организации Всероссийского общества инвалидов для ведения своей уставной деятельности – здесь располагалась швейная фабрика, на которой трудились инвалиды. В данный момент предприятие продолжает функционировать и в нем работает 60 человек, которые занимаются пошивом спецодежды, постельного белья. Этот вид деятельности остался еще с советских времен, как способ реабилитации и занятости людей с ограниченными возможностями. (Фотографии рабочего процесса инвалидов можно посмотреть в нашей группе в вк)

Количество заказов предприятия не позволяет полностью обеспечивать людей заработком. Всероссийское общество инвалидов пытается компенсировать эти затраты из своих фондов, а также БРО ВОИ приходится сдавать часть помещений в аренду коммерческим структурам, что не противоречит действующему законодательству.

– Администрация Уфы почему-то считает, что если мы сдаем в аренду часть наших помещений, мы – коммерсанты и должны платить сполна. И это несмотря на то, что полученные средства идут на выполнение уставных целей организации, – рассказал председатель общества инвалидов Олег Ротов.

По словам Олега Ротова, в таком случае постановления Правительства РБ и РФ предусматривают предоставление льготы, а Министерство земельных и имущественных отношений при расчете арендной платы устанавливает коэффициент 0,01%. Администрация Уфы от установления этого коэффициента отказывается, несмотря на то, что общество инвалидов получило решение ФАС, позволяющее органам местного самоуправления его применить. Если раньше затраты на аренду возмещались за счет льготы, то теперь от организации требуют более 2,4 миллионов в год.

– В течение 3 лет тянули с этим вопросом, говорили, что готовится соответствующее постановление. Спустя три года, в сентябре 2016 нас проинформировали о том, что у нас имеется задолженность, хотя ни в 2014, ни в 2015, ни в начале 2016 нам не сообщали об отказе в установлении льготы, несмотря на то, что мы все это время писали в Администрацию. А потом они подали иск в суд. Если нам хотя бы в 2014 сообщили бы об отказе, то мы бы не допустили роста задолженности, – рассказывает Олег Ротов.

С учетом срока исковой давности с общества инвалидов в пользу мэрии Арбитражным судом РБ было принято решение взыскать чуть больше 9 миллионов рублей. БРО ВОИ сдаваться не намерены и будут подавать иск в Апелляционный суд города Челябинск.

– Общество инвалидов дает нам возможность работать, чувствовать себя нужными и получать зарплату. Куда еще могут взять инвалида-колясочника? – говорит работник организации Альберт Шайкамалов.

В пресс-службе администрации Уфы ответили, что готовы прокомментировать ситуацию, как только будут собраны все данные по этому вопросу.