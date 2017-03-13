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13 марта 2017 г.

Башкирская «Земля Урал-Батыра» стала историко-культурным заповедником

Башкирская «Земля Урал-Батыра» стала историко-культурным заповедником

Соответствующее постановление подписало Правительство республики.     

Объект расположен в Бурзянском районе Башкирии. Первая точка отсчета территории находится в 938 метрах от входа в «Капову пещеру (Шульган-Таш) с наскальными рисунками первобытного человека эпохи палеолита.

На территории сохранился уникальный нетронутый природный ландшафт, развито самобытное традиционное хозяйство  - коневодство, бортничество, охота. Здесь насчитывают 17 объектов археологического наследия, семь объектов природного (спелеологического) наследия, три особо охраняемых природных территории, пять населенных пунктов.

Напомним, в 2016 году «Земля Урал-Батыра» стала объектом культурного наследия федерального значения - она попала в в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В республике существует  международный экспертный совет по сохранению палеолитического святилища в пещере «Шульган-Таш (Капова).

В совет, созданный при Правительстве Башкортостана,  вошли представители ЮНЕСКО, ICCROM (Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей), российских и региональных академических кругов, органов власти федерального и республиканского уровня. ( всего 22 эксперта).

 

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, культура, ЮНЕСКО
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