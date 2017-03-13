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13 марта 2017 г.

В Башкирии предприятие выплатит работнику 400 тысяч рублей за травму, которая привела к инвалидности

В Башкирии предприятие выплатит работнику 400 тысяч рублей за травму, которая привела к инвалидности

В результате прокурорской проверки было установлено, что пострадавший рабочий трудился водителем в ООО «Арланское управление технологического транспорта». В феврале 2012 года мужчина заливал воду в автоцистерну грузовика «Камаз». Часть жидкости вытекла на поверхность из-за прорыва шланга и замерзла, сообщает Прокуратура РБ. Работник поскользнулся на обледенелой поверхности, упал с крыши автоцистерны и получил тяжелую травму позвоночника, а позже был признан инвалидом 3 группы.

Одной из причин случившегося стало неудовлетворительное содержание компанией рабочей площадки и отсутствие должного контроля за техническим состоянием оборудования. Прокурор района в интересах пострадавшего обратился в Краснокамский межрайонный суд с требованием выплаты денежной компенсации.

Суд принял решение взыскать 400 тысяч рублей с ООО «Таргин Логистика», которое является правопреемником реорганизованного ООО «Арланское управление технологического транспорта». Решение суда первой инстанции ответчик счел необоснованным и обжаловал его, однако, Верховный суд республики отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил ранее принятое решение в силе.

Екатерина Старостина
Теги: компенсация вреда здоровью, инвалидность, водитель Камаза
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