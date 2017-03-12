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Нужны ли России частные тюрьмы?
Миллионер из Уфы рассказал, почему он раздает деньги всем подряд
Станислав Ермилов организовал благотворительный проект под названием «Добрый миллионер», который будет длиться целый год. Каждую неделю на страничке молодого человека в Instagram появляется новое задание, к примеру, «придумать красивое поздравление с праздником» или «полить цветы». Выполнив доброе дело, любой из участников может стать обладателем денежного вознаграждения. Стоит отметить, что за 12 недель было выплачено 225 тысяч рублей, а в течение года Станислав планирует подарить участникам один миллион рублей.
В определенный момент молодой человек просто понял, что «дорос» до публичной благотворительности и поэтому решил создать такой необычный проект.
Станислав является владельцем компании, управляющей портфелем из разных бизнесов. Миллионер родом из Уфы, но живет в Москве. По словам Ермилова, он очень хорошо относится к малой родине.
- В Уфе родители и один из бизнесов, часто посещаю город, - говорит Станислав.
На вопрос о том, какая отрасль является наиболее выгодной для того, кто хочет стать миллионером, он отвечает, что при желании и стремлении миллионы можно заработать в любой сфере.
Задания для «Доброго миллионера» Станислав раньше придумывал сам, а теперь над этим работает целая команда, вместе со своими помощниками миллионер старается «креативить». Не обходится и без тех, для кого целью являются деньги, а не добрые дела.
- Мне приходят сотни сообщений в день, где просто люди требуют деньги. Приходится тщательно отбирать с помощниками письма, - говорит Станислав.
На странице проекта в Instagram встречаются не только положительные отзывы об идее Ермилова раздать миллион за добрые дела. Некоторые пользователи социальных сетей уверены, что молодой человек таким образом хочет прославится, а деньги он мог бы потратить «не на случайных людей, а на тех, кто в них действительно нуждается», например, на помощь тяжело больным детям. Миллионер в ответ на критику сообщает о том, что сотрудничает с одним из самых крупных благотворительных фондов России.
- Простите, а я что, кого-то заставляю за мной следить, или быть на меня подписанным...Я вообще-то и не скрываю того, что я запустил проект «Добрый миллионер» и, естественно, я его продвигаю, и у меня даже целый штат пиар-менеджеров работает над ним... А это что, плохо по-вашему? Плохо, что что-то по настоящему доброе вызывает интерес у людей...?! Что это уже вышло за предел соцсети... Я верю в добро! Я верю в добрых людей! Я верю в то, что я делаю..., - пишет Станислав.
10 Март 2017 г.
10 Март 2017 г.
10 Март 2017 г.