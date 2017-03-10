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10 марта 2017 г.

В Уфе появился современный пешеходный переход

В Уфе появился современный пешеходный переход

На станции Спортивная в черте столицы республики завершилось строительство современного пешеходного перехода через железнодорожные пути. Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности, сообщает пресс-служба Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Для строительства перехода была применена S-образная конструкция, особенность которой заключается в том, что проходя по площадке перехода, пешеход невольно смотрит налево и направо, правильно оценивая дорожную ситуацию.

Кроме строительства перехода, на станции были возведены крытые остановочные павильоны с кассовыми залами и системой автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электропоездов (АСОКУПЭ). В эксплуатацию обновленную платформу планируют запустить во втором квартале 2017.

Екатерина Старостина, фото: пресс-служба Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РБ
Теги: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, станция Спортивная в Уфе
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