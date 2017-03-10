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10 марта 2017 г.

Уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

11 марта с 10.00  до 16.00 будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители города смогут приобрести овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и производства частных подворий, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, произведенные в сельских мини-пекарнях. можно будет в трех районах столицы. Об этом сообщила Администрация Уфы.

Ярмарки расположатся  на площади перед Дворцом им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 в Орджоникидзевском районе, на проезжей части автодороги по ул. Правды, от ул. Таллинская до ул. М. Джалиля в Демском районе. Традиционно  ярмарки будут организованы в Октябрьском районе города – на площади Дворца спорта по ул. Р. Зорге, 41 и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.

Екатерина Старостина
Теги: сельскохозяйственная ярмарка
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