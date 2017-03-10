Уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

10 марта 2017 г.

11 марта с 10.00 до 16.00 будут проходить весенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители города смогут приобрести овощи, мед, мясо, молочную продукцию фермерских хозяйств и производства частных подворий, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, произведенные в сельских мини-пекарнях. можно будет в трех районах столицы. Об этом сообщила Администрация Уфы.

Ярмарки расположатся на площади перед Дворцом им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 в Орджоникидзевском районе, на проезжей части автодороги по ул. Правды, от ул. Таллинская до ул. М. Джалиля в Демском районе. Традиционно ярмарки будут организованы в Октябрьском районе города – на площади Дворца спорта по ул. Р. Зорге, 41 и на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.