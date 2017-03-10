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Нужны ли России частные тюрьмы?
Следствие: вице-мэр Уфы мог оказать давление на свидетелей
В уголовном деле вице-мэра Уфы Ильдара Хасанова, обвиняемого в получении взятки, появились новые подробности.
Напомним, Ильдар Хасанов, курировавший в мэрии инвестиционный блок, был задержан с поличным 6 марта на парковке возле торгового центра «Башкортостан». Это произошло после того как, к правоохранителям обратился руководитель Военно-спортивного фонда — Башкортостан Виктор Макин, у которого Хасанов вымогал взятку в размере 1,15 млн. рублей в обмен на помощь в получении финансирования.
По данным «Ъ», чиновнику понадобились эти деньги для того, чтобы передать сотрудникам БашРТС, а в противном случае фонду не видать его содействия в работе со спонсорами. Издание также сообщает, что в первые часы задержания чиновник дал УФСБ признательные показания.
Действия Хасанова квалифицированы как по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Операция проводилась правоохранительными органами и была запечатлена на видеокамеры.
Посчитав, что Хасанов может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей по уголовному делу, суд поместил чиновника под стражу на два месяца.
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