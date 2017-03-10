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10 марта 2017 г.

300 тысяч рублей за первого ребенка: Рустэм Хамитов подписал указ

300 тысяч рублей за первого ребенка: Рустэм Хамитов подписал указ

С 1 января 2017 года семьи, родившие первенца смогут получить  300 тысяч на  жилье.

Согласно документу, в целях поддержки молодых семей и повышения рождаемости в Республике Башкортостан с 1 января 2017 года устанавливается единовременная социальная выплата при рождении первого ребенка на приобретение (строительство) жилого помещения или для погашения остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере 300 тысяч рублей. Получить выплату смогут семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет и которые признаны в порядке, установленном Правительством республики, нуждающимися в жилом помещении.

Правительству поручено определить условия, порядок предоставления и использования единовременной социальной выплаты, предусмотрев их действие до 1 января 2019 года, а также определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

Теги: указ Хамитова про триста тысяч, триста тысяч за первенца
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