Башкирия получит средства из федерального бюджета на развитие комфортной городской среды

9 марта 2017 г.

В Казани прошел первый обучающий семинар, посвященный ходу реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В работе семинара приняли участие руководители Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.



Открыл семинар министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Он напомнил, что проект по формированию комфортной городской среды был назван приоритетным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Министр особенно подчеркнул необходимость вовлечения населения в программу благоустройства российских городов. В качестве примера Михаил Мень привел опыт Уфы, где граждане сами выходят с инициативой благоустроить двор собственными силами, а местные власти поддерживают эти инициативы, оказывая финансовую помощь.



В течение двухдневного обучения эксперты обсудили как теоретические вопросы формирования городской среды (обсуждение стратегии пространственного развития территории, необходимость озеленения городских пространств, создание экономически эффективной городской среды), так и практические (механизм запуска и реализации приоритетного проекта на местах). Так как в реализации проекта значительная роль отводится жителям городов, особое внимание было уделено информационному сопровождению приоритетного проекта.



По инициативе Владимира Путина в 2017 году в регионы будут направлены 20 млрд. рублей на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды. Большая часть средств пойдет на создание комфортных условий именно во дворах, где проходит жизнь целых поколений и люди сами должны решать, какими они должны быть.



Отметим, что за период с 2017 по 2020 годы в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» будет обучено 2000 человек из числа представителей региональных проектных групп, которые получат современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды.