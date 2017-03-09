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Нужны ли России частные тюрьмы?
Вице-мэру Уфы, обвиняемому в мошенничестве, продлили срок ареста
43-летний вице-мэр Уфы Ильдар Хасанов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Напоминаем, его подозревают во взятке. По предварительной версии, чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческой организации «откат» в размере более одного миллиона рублей в обмен на помощь в получении финансирования. Ильдар Хасанов был пойман с поличным вечером 6 марта в момент, когда он взял в руки меченые деньги – сотрудники Управления ФСБ России по республике задержали мужчину на месте совершения преступления.
По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, для фигуранта уголовного дела суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По сообщению источника, близко знакомого с ситуацией, арест продлен на два месяца.