|USD
|58,2630
|EUR
|61,7063
|GBP
|71,1391
Нужны ли России частные тюрьмы?
На интерактивную карту ямочного ремонта поступило 186 заявок
В столице Башкирии действует «Интерактивная карта ямочного ремонта, запущенная администрацией Уфы в дополнение к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Благодаря данному сервису любой житель может указать местоположение проблемного участка дороги, приложив фотографию. Эта информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ремонтных работ.
На сегодняшний день поступило 186 заявок от жителей города. На 53 отмеченных на карте участках ремонт выполнен. Остальные адреса приняты в работу, ямочный ремонт будет проведен в ближайшие дни.
Стоит отметить, что параллельно с работой по обращениям дорожные службы проводят плановый текущий ремонт по ранее утвержденным графикам. Во всех районах действуют также комиссии, которые выявляют проблемные участки дорог.
- Интерактивная карта создана в дополнение, в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Также это в некотором плане подстегнет, будет инструментом общественного контроля. Благодаря совместной с горожанами работе мы сможем более эффективно проводить ямочный ремонт, что позволит сделать дороги более безопасными в межсезонье, – считает мэр Уфы Ирек Ялалов.