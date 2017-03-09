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9 марта 2017 г.

На интерактивную карту ямочного ремонта поступило 186 заявок

На интерактивную карту ямочного ремонта поступило 186 заявок

В столице Башкирии действует «Интерактивная карта ямочного ремонта, запущенная администрацией Уфы в дополнение к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Благодаря данному сервису любой житель может указать местоположение проблемного участка дороги, приложив фотографию. Эта информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день поступило 186 заявок от жителей города. На 53 отмеченных на карте участках ремонт выполнен. Остальные адреса приняты в работу, ямочный ремонт будет проведен в ближайшие дни.

Стоит отметить, что параллельно с работой по обращениям дорожные службы проводят плановый текущий ремонт по ранее утвержденным графикам. Во всех районах действуют также комиссии, которые выявляют проблемные участки дорог.

- Интерактивная карта создана в дополнение, в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Также это в некотором плане подстегнет, будет инструментом общественного контроля. Благодаря совместной с горожанами работе мы сможем более эффективно проводить ямочный ремонт, что позволит сделать дороги более безопасными в межсезонье, – считает мэр Уфы Ирек Ялалов.

Эльвира Азметова
Теги: ямочный ремонт, интерактивная карта дорог, поступили заявки
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