На интерактивную карту ямочного ремонта поступило 186 заявок

9 марта 2017 г.

В столице Башкирии действует «Интерактивная карта ямочного ремонта, запущенная администрацией Уфы в дополнение к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Благодаря данному сервису любой житель может указать местоположение проблемного участка дороги, приложив фотографию. Эта информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день поступило 186 заявок от жителей города. На 53 отмеченных на карте участках ремонт выполнен. Остальные адреса приняты в работу, ямочный ремонт будет проведен в ближайшие дни.

Стоит отметить, что параллельно с работой по обращениям дорожные службы проводят плановый текущий ремонт по ранее утвержденным графикам. Во всех районах действуют также комиссии, которые выявляют проблемные участки дорог.

- Интерактивная карта создана в дополнение, в помощь к плановой работе коммунальных и дорожных служб. Также это в некотором плане подстегнет, будет инструментом общественного контроля. Благодаря совместной с горожанами работе мы сможем более эффективно проводить ямочный ремонт, что позволит сделать дороги более безопасными в межсезонье, – считает мэр Уфы Ирек Ялалов.