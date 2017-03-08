Бизнесвумен из Уфы управляет сугубо мужским коллективом: как она с ними справляется и какие подарки получает на 8 марта

8 марта 2017 г.

Традиционно мы привыкли видеть женщин владелицами салонов красоты или хозяйками кондитерских и пекарен. Ольга Минеева разрушает все стереотипы и вызывает уважение уже тем фактом, что стоит во главе необычного бизнеса. Ольга Александровна – директор мебельной фабрики Группы компаний «Опора». Весь процесс от замера изделия до конечного результата находится под ее чутким контролем. На фабрике под ее началом работают только мужчины. В международный женский день мы решили узнать у бизнес-леди, легко ли дается ей управлять мужчинами.

- Не женское это дело строгать мебель, а когда у тебя на производстве одни мужчины – вдвойне тяжелей. Как Вы с ними управляетесь?

- Мне всегда было легко с мужчинами общаться. На фабрике, где я директор, я сначала много лет работала специалистом. В один прекрасный день сами ребята попросили меня организовать такой цех. С 1998 года до сих пор костяк из семи человек (а в коллективе у нас 20 человек) работает здесь. И если в жизни каждой женщины были бы такие надежные мужчины, которые никогда не подведут и не дадут в обиду, она могла бы быть счастлива.

- Мужчины подвержены вредным привычкам, скажите, а ваши пьют?

- Бывало. Мужчины пили, могли не выйти на работу, но я старалась найти к ним подход. По натуре я человек жесткий, и ребята об этом знают. Если они где-то выпьют, я их просто отправлю домой. На следующий день они обязательно придут просить прощения. Я не кричу на них, да и рублем не наказываю - бесполезно, потому что эти деньги они все равно не донесут до семьи.За долгие годы изучила привычки своих подчиненных, поэтому знаю, как выходить из таких ситуаций.

- Кстати о стиле, вы командир или стараетесь ключик к каждому подобрать?

- По-своему характеру, я командир. Но командир мягкий. Поняла, если совсем не давить, подчиненные садятся на шею. Правда, это происходит ненадолго, я тут же меняю линию поведения.

- Как Вы чувствуете, когда нужно быть пожестче с подчиненными, а когда требуется отпустить вожжи, так чтобы это шло на пользу производству?

- На производстве, как в семье: женщина исподволь руководит. Я чувствую своих ребят, поэтому где-то давлением действую, где-то голосом даю понять, чего хочу от них добиться, где-то хитростью действую. Я прихожу в цех, мои подчиненные чувствуют, какое у меня настроение. И если через 15 минут я не появляюсь среди них, приходят встревоженные узнать, не случилось ли что-нибудь. В бизнесе сегодня выживает тот, кто что-то делает своими руками. Но я не только все время руковожу, люблю сама выезжать к заказчику на замеры.

- Какие у Вас бывают сложности в работе?

- Кризис практически нас не коснулся. Специфика производства у нас многопрофильная. Если нет заказчиков из числа обычных граждан, то появляются муниципальные заказчики – детские сады, школы. За счет этого мы живем.

- Почему Вы выбрали мебельный бизнес? Неужели он такой доходный?

Производство мебели - недоходный бизнес. Думаю, это мое призвание. В шестнадцать лет я пошла учиться в индустриальный техникум на отделение мебельного производства. По распределению попала на мебельную фабрику в Нижегородку. Там проработала всю свою жизнь, прошла все ступени профессии – от рабочей профессии до руководящей должности. Десять лет работала главным технологом фабрики, оттуда ушла в самостоятельное плавание.

- Как Вас мужчины-подчиненные обычно поздравляют с 8 Марта?

- Определенного сценария нет, каждый год сюрпризы меняются. Когда захожу в цех, как правило, стол накрыт. В этот день члены моего коллектива приносят с собой разносолы, домашнюю еду, даже спиртное собственного приготовления. В домашней обстановке мы все вместе празднуем. Подарки мне в этот день не дарят, зато дарят много цветов.