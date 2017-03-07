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7 марта 2017 г.

На Агропромышленном форуме в Уфе будут представлены проекты из 12 стран мира

На Агропромышленном форуме в Уфе будут представлены проекты из 12 стран мира

С 14 по 17 марта в уфимском выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо» пройдут Агропромышленный форум и XXVII Международная специализированная выставка «Агрокомплекс-2017».

На пресс-конференции, посвященной форуму, министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов сообщил о том, что в этом году упор будет сделан на привлечение инвестиций в перспективные, окупаемые и нужные для региона проекты в области агропромышленного комплекса. 

Участие в форуме планируют принять компании Китая, Казахстана, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Германии, Франции, Польши, Италии, Англии и Бельгии, а также организации из 33 регионов нашей страны.

Таким образом, в работе выставки форума будут участвовать более 300 компании, а общая площадь выставочной экспозиции составит более 15 тысяч квадратных метров.

Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание «Стратегические ориентиры развития АПК: производство, переработка, торговля и экспорт».

Екатерина Старостина
Теги: ВДНХ, агропромышленный форум
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