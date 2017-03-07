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7 марта 2017 г.

В Уфе мэрия взяла под свой контроль расселение жильцов барака на Шота Руставели

В Уфе мэрия взяла под свой контроль расселение жильцов барака на Шота Руставели

В доме №70/7 по улице Шота Руставели состоялась встреча с жильцами. В ней приняли участие представители столичного муниципалитета, Администрации Орджоникидзевского района, жилищной обслуживающей организации, представители СМИ и общественные деятели. На данный момент актуальные проблемы жильцов, а именно своевременная очистка кровли от снега и обеспечение безопасности жильцов, взяты на контроль столичного муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

Было отмечено, что территория, на которой расположен дом, рассматривается как перспективный участок застройки. Соответствующие торги по отбору застройщика состоятся в конце марта текущего года. Все эти факты озвучены жильцам. Диалог с жителями продолжится в таком же конструктивном формате.

Напоминаем, что жильцов барака должны были расселить еще шесть лет назад, но этого до сих пор не произошло, несмотря на то, что дом износился уже больше чем на 75%.

Екатерина Старостина
Теги: барак на Шота Руставели, администрация Уфы
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