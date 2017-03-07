В Уфе сразу два ведомства проводят доследственную проверку в рамках банкротства крупнейшей строительной компании республики

7 марта 2017 г.

Банкротство ООО «Дирекция капитального строительства Фонда жилищного строительства РБ» привлекло внимание сразу двух правоохранительных органов.

В УМВД России по городу Уфа начата доследственная проверка на предмет преднамеренного банкротства предприятия и возможного совершения иных преступлений в ходе процедуры.

В Ленинском межрайонном следственном отделе СУ СК по РБ начали доследственную проверку на предмет фальсификации государственных реестров юридических лиц.

49% доли в уставном капитале ООО «ДКС ФЖС РБ» принадлежит ГУП «Фонд жилищного строительства РБ». Помимо владения, ГУП являлся основным поставщиком работ для своего дочернего предприятия, выступая Заказчиком и Инвестором строительства.

Выступая Застройщиком и Генеральным подрядчиком от ГУП, ООО «ДКС ФЖС» оказывало существенное влияние на всю строительную отрасль региона, привлекая на субподряды сотни строительных организаций. Предприятие принимало активное участие по подготовке объектов к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году, сразу по окончании, которых и выяснилось, что оно не способно рассчитаться со своими подрядчиками.

На сегодняшний день компания задолжала порядка 100 крупным и малым строительным предприятиям Башкирии из Кармаскалинского района, Ишимбая, Салавата, Белорецка и Уфы, а также из Челябинска. В числе кредиторов должника числится даже одна компания, принадлежащая Корейской Народно-Демократической Республики.

В беседе с proural обманутые строители настаивают, что фонд умышленно прекратил финансирование своей «дочки» по договорам генерального подряда, чем создал для нее тяжёлое финансовое положение, а затем сфабриковал в свою пользу долг порядка 300 млн. рублей.

Кредиторы не верят, что прибыльное предприятие с миллиардными оборотами на балансе которого имелись крупные активы, в одночасье могло стать банкротом.

В тоже время, по официальной версии – банкротство случилось в силу естественных причин, неграмотного менеджмента и распределения денежных средств.

Некоторые эксперты выдвигают версию, что все дело в корпоративном конфликте между фондом и другими владельцами «ДКС».

Кредиторы едва не разорились

Ситуация усугубилась после смерти владельца 10% доли, являвшегося также директором предприятия, Алексея Баталова, который трагически погиб 14 августа 2015 года в автоаварии.

В этот же день люди, стоящие за фондом произвели назначение нового директора ДКС.

С этого момента предприятие окончательно прекратило расчёты с кредиторами.

- С ДКС мы проработали четыре года - говорит директор ООО «Окна Региона» Дамир Харрасов.

- Работа шла, все было хорошо. Да, были отсрочки платежей, но тем не менее. Ситуация усугубилась, когда фонд решило позариться на ДКС. Вот тогда и пошла нервотрепка, задержки по счетам. Сейчас у нас есть контракты с Фондом, они должны нам денег. ДКС задолжал нам 8,5 млн. рублей. Мы тяжело переживаем это время. К счастью, поставщикам мы все выплатили. Попросту говоря, нас кинули, а мы ведь работали с ДКС по коммерческой цене, - рассказал Дамир.

Представитель магнитогорского предприятия «ПромСервис» Евгений, заявил, что на сегодняшний день «ДКС» задолжал его компании 3,5 млн. рублей.

- Сумма немаленькая. У нас сотрудники 4 месяца сидели без заработной платы. Но сейчас ситуация исправляется, с долгами рассчитываемся. Придерживаюсь мнения, что фонд специально банкротит ДКС, ведь он в свое время играл роль кормушки. Также считаю, что фондом искусственно завысил свою задолженность. Суммарный долг перед кредиторами оценивается чуть более 400 млн. рублей, из них порядка 300 млн. рублей нарисованы ГУПом.

По его мнению, ДКС спокойно может рассчитаться со своими кредиторами, ведь у предприятия есть активы, которые были выведены, вернув и продав которые можно погасить все долги.

Из материалов дела о несостоятельности/банкротстве следует, что задолженность перед фондом на сегодняшний день является самой крупной и перевешивает всю остальную, суммарную задолженность, на основании чего его голос при принятии решений в процедуре является решающим. По сути, ГУП «ФЖС» имеет контроль над процедурой. Решение о введении процедуры конкурсного производства на первом собрании кредиторов было принято по решению ГУП и еще нескольких кредиторов, основная же масса которых была против введения данной процедуры.

Что сейчас?

Обманутые строители, для защиты своих прав объединились в Общественное движение «Союз кредиторов ДКС». Функционирует сайт, где собрана актуальная информация по данному делу. Начата доследственная проверка. Пока никаких комментариев о своей проверке следственные органы не дают.

В самом Фонде жилищного строительства корреспондентам proural оперативно предоставить комментарий вокруг сложившейся ситуации не смогли. Директор фонда Владислав Туманин от комментариев отказался.

Комментируют представители кредиторов (заявителей), адвокат Виталий Буркин и юрист АртурГаллямов.

Виталий Буркин – Правоохранительным органам нужно рассматривать все действия лиц стоящих за Фондом жилищного строительства в совокупности со всеми процессами в преддверии банкротства ДКС и уже в ходе его процедуры, а для этого срочно нужно возбуждать уголовное дело и уже входе его расследования собирать доказательства и устанавливать виновных. В следственном комитете и МВД с этим согласны, теперь это дело времени.

Артур Галлямов – Правоохранительные органы, несмотря на многочисленные обращения, не спешили вмешиваться в ситуацию.

После личного приема у нового руководителя СУ СК по РБ Григория Житинева и обращений в Генеральную прокуратуру и МВД России, ситуация изменилась и дело сдвинулось с мертвой точки.