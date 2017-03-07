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7 марта 2017 г.
В отношении сотрудника мэрии Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в один миллион рублей
По подозрению в совершении мошеннических действий в крупном размере был задержан один из сотрудников мэрии Уфы, входящий в число руководящего состава, сообщила пресс-служба УФСБ России по РБ.
Причиной обвинения стала информация о том, что чиновник требовал от руководителя одной из некоммерческой организации «откат» в размере более одного миллиона рублей в обмен на помощь в получении финансирования.
Следствием УФСБ России по РБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело, данные обвиняемого и обстоятельства совершенного им преступления не раскрываются.
Екатерина Старостина
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