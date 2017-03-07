В Уфе отремонтируют и модернизируют больше полутысячи километров дорожного покрытия

7 марта 2017 г.

Сегодня в администрации столицы Башкирии, начальник управления по ремонту и дорожному строительству Радмил Муслимов рассказал о внедрении и работе программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Огромный список мероприятий необходимо исполнить до 2025 года. На данный момент в городе 82 аварийных участка и через восемь лет ДТП на них должно быть меньше на 85 %.

- Финансирование программы планируется поэтапным и из трех источников. С 2017 по 2019 по два миллиарда рублей и с 2020 по 2025 12 миллиардов рублей. Сейчас в Уфе всего 1528 километров автодорог из них 162 километра перегружено и не соответствует современным требованиям. Программой предусмотрено капитально отремонтировать и модернизировать 531 километр автомобильных дорог. - отметил Радмил Муслимов.