В Уфе открылся Центр тестирования ГТО

7 марта 2017 г.

В lifestyle центре «Башкирия» открылся Республиканский центр тестирования Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», инициатором создания которого стал «Военно-спортивный фонд – Башкортостан».

В церемонии открытия приняли участие председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивный фонд» генерал-полковник ФСБ России Виктор Комогоров, заместитель руководителя Администрации Главы РБ Рамил Дильмухаметов, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Елена Родина. Они отметили, что для города и республики появление республиканского центра тестирования - знаковое событие.

- ГТО твердыми шагами распространяется по стране, - отметил Виктор Комогоров. - И Башкирия идет в первых рядах по возрождению физкультурно-спортивного комплекса. Поздравляю уфимцев с открытием центра тестирования. Уверен, он придаст новый импульс развитию нашего движения.

Каждый желающий может прийти сюда, чтобы выполнить нормативы ГТО. Новая площадка вмещает более 20 тренажеров, предназначенных как для занятий физической культурой, так и для выполнения нормативов ГТО. Прием испытаний осуществляется опытными судьями. Любой желающий, зарегистрировавшийся на официальном сайте gto.ru, может проверить свою физическую подготовку, выполнив определенные задания в соответствии с возрастной ступенью.

Республиканский центр тестирования работает ежедневно с 10.00 до 17.00 часов. Те же, кто пока не готов пройти предложенные испытания, может пройти подготовку под руководством штатных инструкторов: с 17.00 до 22.00 часов здесь же будет функционировать физкультурно-спортивный клуб.

Более подробная информация о работе клуба и центра появится в ближайшее время на официальной странице «Военно-спортивного фонда» ВКонтакте: vk.com/vfsk.gto.

Напомним, недавно на площади перед lifestyle центром «Башкирия» по инициативе фонда появилась открытая площадка комплекса ГТО, оборудованная тренажерами с изменяемым весом нагрузки. Она оснащена крышей, системой освещения и доступна в любое время бесплатно для всех желающих.