﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,3370
EUR61,8606
GBP71,6203
курс ЦБ РФ на 7 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер 0°,  ночь -10°,  утро -2°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
7 марта 2017 г.

В Уфе открылся Центр тестирования ГТО

В Уфе открылся Центр тестирования ГТО

В lifestyle центре «Башкирия» открылся Республиканский центр тестирования Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», инициатором создания которого стал «Военно-спортивный фонд – Башкортостан».

В церемонии открытия приняли участие председатель Попечительского совета НО «Военно-спортивный фонд» генерал-полковник ФСБ России Виктор Комогоров, заместитель руководителя Администрации Главы РБ Рамил Дильмухаметов, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ Елена Родина. Они отметили, что для города и республики появление республиканского центра тестирования - знаковое событие.

- ГТО твердыми шагами распространяется по стране, - отметил Виктор Комогоров. - И Башкирия идет в первых рядах по возрождению физкультурно-спортивного комплекса. Поздравляю уфимцев с открытием центра тестирования. Уверен, он придаст новый импульс развитию нашего движения.

Каждый желающий может прийти сюда, чтобы выполнить нормативы ГТО. Новая площадка вмещает более 20 тренажеров, предназначенных как для занятий физической культурой, так и для выполнения нормативов ГТО. Прием испытаний осуществляется опытными судьями. Любой желающий, зарегистрировавшийся на официальном сайте gto.ru, может проверить свою физическую подготовку, выполнив определенные задания в соответствии с возрастной ступенью.

Республиканский центр тестирования работает ежедневно с 10.00 до 17.00 часов. Те же, кто пока не готов пройти предложенные испытания, может пройти подготовку под руководством штатных инструкторов: с 17.00 до 22.00 часов здесь же будет функционировать физкультурно-спортивный клуб.

Более подробная информация о работе клуба и центра появится в ближайшее время на официальной странице «Военно-спортивного фонда» ВКонтакте: vk.com/vfsk.gto.

Напомним, недавно на площади перед lifestyle центром «Башкирия» по инициативе фонда появилась открытая площадка комплекса ГТО, оборудованная тренажерами с изменяемым весом нагрузки. Она оснащена крышей, системой освещения и доступна в любое время бесплатно для всех желающих.

Эльвира Азметова Фото администрации Уфы
Теги: Центр тестирования ГТО, открылся, lifestyle центр «Башкирия»
73 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе сразу два ведомства проводят доследственную проверку в рамках банкротства крупнейшей строительной компании республики
7 Март 2017 г.
В Уфе сразу два ведомства проводят доследственную проверку в рамках банкротства крупнейшей строительной компании республики
В отношении сотрудника мэрии Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в один миллион рублей
7 Март 2017 г.
В отношении сотрудника мэрии Уфы возбуждено уголовное дело за «откат» в один миллион рублей
В Уфе отремонтируют и модернизируют больше полутысячи километров дорожного покрытия
7 Март 2017 г.
В Уфе отремонтируют и модернизируют больше полутысячи километров дорожного покрытия
Мэрия Уфы планирует обжаловать решение суда по иску уфимца из-за снежного коллапса на дорогах
7 Март 2017 г.
Мэрия Уфы планирует обжаловать решение суда по иску уфимца из-за снежного коллапса на дорогах
Уфимских студентов приглашают принять участие в Аксаковском конкурсе
7 Март 2017 г.
Уфимских студентов приглашают принять участие в Аксаковском конкурсе
Ирек Ялалов пообещал увольнять за некачественный ремонт и рассказал о работе интерактивной дорожной карты Уфы
7 Март 2017 г.
Ирек Ялалов пообещал увольнять за некачественный ремонт и рассказал о работе интерактивной дорожной карты Уфы
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]